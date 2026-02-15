Emiten alerta meteorológica por lluvias intensas en corto plazo en el norte del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sábado una alerta meteorológica por precipitaciones moderadas a fuertes que afectarán al norte del país.

El fenómeno se desarrollará desde la tarde del domingo 15 hasta la noche del lunes 16 de febrero, está directamente asociado a la Alta de Bolivia, sistema atmosférico típico del verano altiplánico.

La alerta se encuentra vigente para la Región de Antofagasta, específicamente en los sectores de precordillera, precordillera del Salar de Atacama y cordillera andina, donde se espera que las lluvias se concentren en lapsos breves de tiempo, aumentando el riesgo de afectación territorial.

De acuerdo con el informe técnico, en la precordillera, particularmente en el sector de Alto Loa, se proyectan precipitaciones acumuladas entre 10 y 20 milímetros, tanto el domingo como el lunes.

Cantidades similares se esperan en la precordillera del Salar de Atacama, mientras que en la cordillera andina los registros podrían ser aún mayores, con acumulados estimados entre 15 y 25 milímetros durante ambos días de vigencia de la alerta.

La intensidad del evento, sumada a la geografía del sector, podría generar crecidas repentinas de quebradas , activación de cauces intermitentes y remociones en masa , especialmente en áreas de pendiente pronunciada, rutas cordilleranas y sectores cercanos a cursos de agua secos.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar desplazamientos innecesarios hacia zonas de riesgo y adoptar medidas preventivas, tanto a nivel comunitario como individual, con el fin de reducir posibles impactos derivados de este evento meteorológico.