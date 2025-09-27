Adolescente mata a hombre durante incidente de violencia intrafamiliar en Iquique

Un joven de 17 años resultó involucrado en la muerte de un hombre durante un episodio de violencia intrafamiliar registrado en la madrugada de este sábado en Iquique.

El hecho ocurrió en un domicilio donde residían las víctimas, ambas de nacionalidad boliviana.

En ese sentido, el coronel Cristian Candia, de la Prefectura Tarapacá de Carabineros, explicó que funcionarios de la institución “recibieron un llamado por un caso de violencia intrafamiliar que se estaba gestando en el sector”.

“Personal llega al lugar donde se mantenía una mujer y un joven de 17 años, donde señalan que la mujer habría estado compartiendo con un grupo de personas y su pareja la habría empezado a agredir”, señaló.

En este contexto, producto de las agresiones, el adolescente, quien es el sobrino de la víctima, sale en defensa de ella, produciéndose un forcejeo que culmina con la muerte del agresor.

La pareja involucrada mantenía dos hijos en común y, según los registros institucionales, existían denuncias previas por violencia intrafamiliar.

El hecho fue informado al Ministerio Público, que dispuso que la PDI realizara las diligencias investigativas correspondientes. De manera preliminar, no se encontraron armas blancas ni elementos contundentes en el lugar.