Adolfo Millabur, miembro de la Comisión por la Paz y el Entendimiento: “Si la restitución territorial se da como camino, debería ser a mediano o largo plazo”

El exconvencional del pueblo mapuche y exalcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, no quiso entregar opiniones sobre su participación en la Comisión por la Paz y el Entendimiento hasta después de que ésta tuviese su primera reunión. ¿La razón? No quería especular sobre una instancia que, para él, se tornó profundamente delicada para discutir y resolver las demandas de la comunidad indígena del país.

Pero luego de que la instancia celebrara su primera sesión el pasado jueves 20 de julio, la autoridad explicó a La Tercera PM las altas expectativas que encontró dentro de la comisión, pese a que el primer encuentro trató de cuestiones operativas más que temas “de fondo”, como violencia y restitución de tierras que espera puedan zanjarse durante las próximas semanas. “Dimos por entendido de que la principal tarea es establecer mecanismos de restitución de tierras y proponer al Presidente mecanismos para resolver el tema del Estado con los mapuches sobre el conflicto territorial. Todos dimos por entendido que es la principal tarea, pero no se tocó ni se analizó de fondo”, expresó.

¿Cada cuánto tiempo zanjaron reunirse?

Nos vamos a reunir un día a la semana, los jueves. Esta semana nos volveremos a reunir desde las 14:00 hasta las 18:00.

En esta hoja de ruta que se conversó, ¿hubo temas que se despejaron por completo o algunos quedaron pendientes?

De los temas que hablamos quedaron todos encaminados, pero no hablamos de los temas de fondo. Aún no los hemos discutido porque no hemos recibido ninguna audiencia. Solo hablamos del reglamento de funcionamiento de la comisión y cada uno esbozó el punto del porqué estaba ahí; desde dónde se separaba; cuál era el ánimo que lo empujaba a participar de la comisión. Pero no se fijó una hoja de ruta todavía. Lo que se fijó fue que íbamos a tener audiencias, que se iba a invitar a la institucionalidad y servicios públicos u órganos del Estado. Y audiencias de los sectores interesados como gremios, sectores políticos y el pueblo mapuche que son los mayores implicados.

A su juicio, ¿cuál es el piso para la restitución de tierras que se debe establecer?

Nosotros tenemos que nutrirnos de las distintas miradas y opiniones, sobre todo de las instituciones del Estado, de dónde estamos, en qué parte estamos y por eso queremos tener un panorama general desde la Conadi, de Bienes Nacionales, de qué estamos hablando en términos generales para homologar la información.

En mi caso, mi opinión es conocida. He dicho siempre que lo que tiene hoy conflictuada a nuestra zona es la no solución y la no resolución de parte del Estado con todo su aparato estatal el conflicto territorial que deviene en el Wallmapu y eso para mí es una discusión primordial que tenemos que dar.

Muchos gobiernos han intentado avanzar en esta materia. ¿Tiene la convicción que finalmente esta comisión logrará resultados?

En mi caso, haré todos los esfuerzos para que eso resulte. Nada está asegurado porque son los vaivenes de la vida. Ha habido muchos intentos, eso es verdad. Espero que esta no sea otra más, sino que sea un avance. Tengo las expectativas de que será un gran avance y ese es el empeño que por lo menos todos confesamos en esa reunión. Todos dijimos que había que hacer el máximo esfuerzo para proponerle al país a través del Presidente un camino o una ruta de entendimiento para que finalmente se genere la paz. Porque si no hay una ruta de entendimiento o mecanismos de solución de un conflicto podemos aspirar a tener paz, pero eso va a ser complejo porque va a seguir el conflicto. Creo que todos tenemos conciencia de eso.

Pero a las personas y comunidades que aspiran a que esta restitución se concrete, ¿usted puede darles garantías o alguna señal de que se pondrá punto final y que este no será otro intento más?

Nosotros no tenemos facultades ni atribuciones resolutivas. Nosotros solo tenemos atribuciones de recomendar propuestas al Presidente y será él quien tendrá que viabilizar a la institucionalidad que corresponda. Si es legislativa, judicial, administrativa o política pública, eso el Ejecutivo tiene que viabilizarlo. Nosotros estamos mandatados para poder recomendar distintos caminos que esperamos llegar a acuerdos. Pero no estamos facultados para resolver por acuerdo propio.

¿Entonces, no se pueden dar garantías?

Cuando uno lo pone en blanco y negro cae en un callejón que se puede malentender. Nosotros estamos empeñados en darle y proponer algunos mecanismos al Estado, a través del gobierno, que sean viables. Esa es nuestra principal misión.

¿Qué diferencia al gobierno de Gabriel Boric con los anteriores que también han buscado la restitución de tierras?

Cada uno tiene sus propios juicios de los distintos gobiernos y del actual. No quisiera entrar en evaluar porque busco ser una persona responsable de mis actos y no caer en la coyuntura de poner entre buenos y malos el anterior o el actual. Eso sería caer en un debate del que no quiero involucrarme.

¿Pero no ve diferencias entre este gobierno y los anteriores para concretar algo que es querido por las comunidades indígenas?

Le reitero. No quiero caer en la coyuntura porque la tarea es tan importante y tan delgada que se nos ha encomendado que prefiero dedicarme a discutir, proponer y escuchar las propuestas que se vayan generando para el futuro más que en la coyuntura actual.

¿La restitución de tierras es un proceso que ustedes evalúan de corto, mediano o largo plazo? Teniendo en cuenta que a este gobierno le restan solo dos años de mandato...

El propio Presidente cuando dio a conocer el Palacio de Gobierno con todos los presidentes de los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento, y así creo que todos entendemos, que esta es tarea no solo del gobierno de turno. Él dijo que hará todo lo posible para que se avance, pero también confesó ahí que esto es tarea de los gobiernos que vengan. Por eso era importante que estén representadas las distintas miradas en la comisión o por lo menos que haya diversidad de miradas y que hayan concurrido los 18 partidos políticos que están representados en el reglamento con su firma.

¿Pero como integrantes no han discutido sobre plazos? ¿Cuánto tiempo tomará realizar un catastro y luego su discusión?

Tenemos una carta Gantt preliminar que vamos a sesionar este jueves y que es una de las cosas para resolver en torno a un reglamento bien abierto porque uno de los acuerdos que tomamos es que llegar a tomar decisiones por votación con uno más o menos no garantiza que sea viable la propuesta para el país después.

¿Por qué?

Porque cada uno se atrinchera en su rincón. Entonces serán la mayoría por consenso. Y la carta Gantt va a establecer en qué momento recibir audiencias, comenzar a proponer propuestas.

¿Y en cuanto a la restitución territorial?

Si se da como camino, como espero, debería ser a mediano o largo plazo. No creo que esta sea automática. Va a tener que ser implementado a partir del próximo año presupuestario y así. Las cosas en el Estado no son tan rápidas, como uno quisiera.

¿La comisión buscará establecer en algún momento diálogo con grupos indígenas más radicales?

En mi caso, todos los diálogos que se quieran dar hay que estar disponibles. Y eso también es parte de la misión y tarea que tiene que darse en la comisión.

Entonces, no se cierran a conversar...

En mi caso, no. No sé si eso va a ser así, como acuerdo en la comisión porque las audiencias y los diálogos tienen que ser por acuerdo interno en la comisión. Yo puedo pensar una cosa, pero la mayoría puede pensar lo contrario. Yo por lo menos pienso que hay que hacer todos los esfuerzos para conversar con todos los actores que estén dispuestos a conversar.

¿Qué otras demandas del pueblo mapuche usted buscará instalar en la comisión?

En materia de la experiencia comparada, que existen varias en Europa, sobre todo en países desarrollados y la más próxima en Colombia, ha habido mecanismos que son restitución territorial, pero también mecanismos de reparación del daño causado que eso significa implementar política de Estado de indemnización no solo monetaria sino que institucional; participación activa en la toma de decisiones del Estado.

¿Qué objetivos se han evaluado para implementar mecanismos de reparación?

Buscamos establecer mecanismos de reparación para víctimas de la violencia antigua como para las de violencia actual, pero no podría decir “esto va a ser” o “esto es lo que propongo” porque no lo hemos discutido internamente.

¿Pero usted no tiene una mirada o una propuesta personal?

Hay experiencia comparada que podremos ocupar de referencia. Por ejemplo, en Canadá se llevó a cabo un mecanismo para restituir una cantidad importante de tierras del territorio y para lo que no se pudo restituir se establecieron otras medidas al pueblo canadiense que fueron desde institucionalidades que permiten, garanticen y promuevan los derechos indígenas. Se pueden ver una serie de medidas que no quiero anticipar porque no las hemos debatido con la comisión.

Y en cuanto a la ley indígena que busca debatir esta comisión, ¿qué ideas se están evaluando?

La comisión tiene toda la agenda abierta en el debate y he escuchado desde otros comisionados que está la idea de revisar y discutir la ley indígena. No puedo dar más luces sobre el tema porque no hemos tenido esta conversación. No quiero romper el trato interno de respeto que quisimos poner entre nosotros para poder avanzar.