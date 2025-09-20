Aduanas incauta 50 aves en el Paso Los Libertadores: iban ocultas en cajas de jugo

Un operativo en el paso fronterizo Los Libertadores permitió a funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas incautar 50 crías de aves que eran transportadas ocultas en cajas de jugo por dos pasajeros chilenos.

El hallazgo se produjo cuando fiscalizadores seleccionaron un vehículo particular para revisión. En la guantera se encontraron envases vacíos de alimento para aves, lo que derivó en una inspección más detallada. Al revisar la vestimenta de los ocupantes, se descubrieron 25 envases de jugo que contenían las crías.

Según informó la Aduana de Los Andes, 17 de las aves murieron producto de las condiciones de traslado, que generaron asfixia y deshidratación.

El director regional (s) de la Aduana de Los Andes, Henry Domingo Jorquera, explicó que este tipo de procedimientos “forma parte de nuestras labores y políticas de control transfronterizo”.

“Se constató un caso de maltrato animal y un riesgo sanitario, considerando que los ejemplares no contaban con la documentación correspondiente”, explicó.

Tras la denuncia al Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), y ambos ocupantes del vehículo pasaron a control de detención.