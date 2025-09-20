Balance de tránsito en Fiestas Patrias: 11 personas han fallecido en accidentes viales

En la mañana de este sábado, Carabineros y el gobierno entregaron un balance del tránsito durante estas Fiestas Patrias así como la cifra de accidentes viales y las muertes a causa de éstos.

La coronel Estrella Sotelo, prefecto de Tránsito y Carreteras, informó que el flujo vehicular así como las cifras de accidentes y fallecidos se comparan con el año 2023, debido a que ese año contó con una cantidad de días feriados similar a la del actual. Para este 2025, el balance considera desde el miércoles 17 de septiembre hasta el domingo 21.

La oficial informó que hasta el viernes 19 de septiembre se han contabilizado 305 siniestros viales. En comparación con el 2023, hubo una disminución de un 45,5%. Las personas lesionadas por estos accidentes son 226. La cifra de fallecidos, en tanto, es de 11 personas, la misma cifra registrada hasta este periodo en 2023.

“Respecto de estas de estas personas fallecidas, las principales causas dicen relación con la velocidad, con la conducción desatenta, también la conducción en estado de ebriedad y peatones imprudentes”, detalló Sotelo.

Durante estos días festivos, Carabineros ha realizado más de 350 mil controles vehiculares, 14.700 exámenes para detectar el alcohol en la sangre. En esos controles, se ha detenido a 140 personas por conducir en estado de ebriedad, 70 bajo la influencia del alcohol y 40 bajo la influencia de las drogas. También se detectó que 1.500 personas han superado los límites de velocidad en la conducción, 418 por no usar el cinturón de seguridad y 118 por trasladar sin el sistema de retención infantil.

“Son cifras que demuestran el trabajo que hemos realizado, pero igual nos frustra el hecho de entender que no sacamos nada las instituciones encargadas de la seguridad con controlar y fiscalizar si es que la comunidad toda no ejerce el autocuidado, no es responsable”, advirtió la coronel Sotelo.

En esa línea, hizo un llamada a la ciudadanía: “No creo que les gustaría ser parte de esta penosa y lamentable cifra. Por eso, en el retorno de hoy y mañana, quiero hacer el llamado al cuidado, a la conciencia, a la responsabilidad. Carabineros va a ser implacable la fiscalización y especialmente sobre la causalidad de los siniestros viales que han ocasionado que hayan fallecido lamentablemente once personas".

Cabe señalar que desde Carabineros precisaron que en este balance no están incluidas las tres víctimas fatales que dejó el volcamiento de un bus en la Región de Atacama , por el cual resultó detenido el conductor del vehículo de transporte.

Retornos a la RM llegan a los 700 mil

Por su lado, el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, informó que 700 mil vehículos han retornado a la Región Metropolitana y que aún restan 320 mil vehículos que regresarían entre este sábado y el domingo. “El peak lo vamos a tener mañana con casi 180.000 vehículos que van a volver a la Región Metropolitana de Santiago", comunicó.

El subsecretario dio cuenta de las medidas que se han adoptado para garantizar el adecuado flujo vehicular. “El peaje a luca, está operando ya el día sábado desde las 07.00 hasta las 13.00 horas y el domingo va a operar en los peajes de llegada a la RM desde las 07.00 hasta 10.00. Durante la madrugada, desde las 00.00 horas hasta las 07.00 de la mañana, los camiones van a pagar un 50% su peaje. Ellos no pueden recorrer las carreteras durante el día, eso para tener el mayor despeje para el flujo vehicular", acotó.

Adicionalmente, instó a la ciudadanía a planificar sus vuelos. “En el aeropuerto vamos a tener más de 70 mil viajes entre vuelos nacionales e internacionales, por lo tanto programen esos vuelos, llegar dos horas antes de esos vuelos nacionales, tres horas antes de esos vuelos internacionales”, sostuvo.