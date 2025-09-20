Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

Un nuevo frente de mal tiempo se dejará sentir este sábado en la Región Metropolitana, con precipitaciones que comenzarán a registrarse en horas del mediodía en la capital y que se extenderán de manera intermitente hasta la madrugada del domingo.

De acuerdo con el pronóstico, la fase más intensa del evento se concentrará entre las 14:00 y las 19:00, cuando se espera la caída más constante de agua en la capital.

En ese sentido, se espera la caída de chubascos entre 5 y 15 milímetros. Posteriormente, las lluvias continuarán durante la tarde noche, aunque de manera más dispersa.

La inestabilidad persistirá hasta primeras horas del domingo. Se estima que las precipitaciones finalizarán entre las 09:00 y 10:00 de la mañana, tras lo cual se anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielos despejados hacia el mediodía.