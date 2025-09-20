Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo
El sistema frontal traerá precipitaciones constantes entre la tarde y la noche de esta jornada, acompañadas de bajas temperaturas.
Un nuevo frente de mal tiempo se dejará sentir este sábado en la Región Metropolitana, con precipitaciones que comenzarán a registrarse en horas del mediodía en la capital y que se extenderán de manera intermitente hasta la madrugada del domingo.
De acuerdo con el pronóstico, la fase más intensa del evento se concentrará entre las 14:00 y las 19:00, cuando se espera la caída más constante de agua en la capital.
En ese sentido, se espera la caída de chubascos entre 5 y 15 milímetros. Posteriormente, las lluvias continuarán durante la tarde noche, aunque de manera más dispersa.
La inestabilidad persistirá hasta primeras horas del domingo. Se estima que las precipitaciones finalizarán entre las 09:00 y 10:00 de la mañana, tras lo cual se anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielos despejados hacia el mediodía.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.