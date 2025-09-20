Detienen a conductor de bus que volcó en Ruta 5 Norte en Copiapó: no llevaba un registro de los pasajeros

Tras el grave accidente de este sábado que involucró a un bus de la empresa Norte Azul, en el cual tres pasajeros fallecieron y otros 25 resultado heridos , desde Carabineros entregaron mayores detalles de la situación, informando que también detuvieron al chofer de la máquina.

A las 5:15 horas de la mañana, el mencionado vehículo se volcó a la altura del kilómetro 784 de la Ruta 5 Norte. El accidente dejó tres fallecidos y 25 lesionados. Mientras estos últimos fueron trasladados al Hospital de Copiapó, otras 32 personas fueron llevadas al SAR de Paipote, según detalló Senapred.

El teniente coronel Marcelo Ramírez, prefecto de servicio de la prefectura de Atacama, explicó que el bus partió desde Iquique y tenía como destino la ciudad de Santiago.

Sobre las víctimas, mencionó que de “una de ellas se mantiene su identificación: Es una persona de 40 años, nacionalidad peruana de sexo femenino. Las otras 2 personas se encuentran en labores de poder identificarlas".

Respecto al chofer del bus, Ramírez señaló que “se encuentra detenido y fue puesto a disposición de la Fiscalía para su control de detención el día de hoy”.

“La persona se le realizó también examen de toxilaser como también un examen de narcotest con la finalidad de determinar cualquier tipo de sustancia prohibida que haya consumido”, agregó al respecto.

Por otro lado, el funcionario policial también señaló que se encuentran monitoreando el estado de los pasajeros trasladados a distintos centros asistenciales, particularmente el Hospital de Copiapó y el SAR de Paipote.

“Se mantiene un monitoreo constante con la finalidad de verificar la evolución de estas lesiones y poder tener un catastro más detallado, ya que el bus no mantenía ningún registro de los pasajeros . Según el conductor eran 60 pasajeros de distintas nacionalidades, pero como no existe un registro no podemos constatar ni dar fe de esa información entregada por el conductor”, explicó.

Dos personas en riesgo vital

Posteriormente, desde el Hospital de Copiapó entregaron un detalle respecto a la situación médica de las personas lesionadas en el accidente. Desde el recinto habrían detallado que han recibido a 16 personas.

“Actualmente, la totalidad de los pacientes se encuentran hospitalizados. Dos de ellos con riesgo vital, mientras que los demás pacientes presentan heridas de diversa consideración, estables de cuidado y en proceso de recuperación bajo observación de los equipos clínicos de nuestro establecimiento de salud”, detalló el recinto en un comunicado.