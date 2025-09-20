SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Por demoras para renovar licencias de conducir: diputados RN presentan proyecto de ley que amplía vigencia

El diputado Miguel Becker explicó que “los más afectados son los conductores profesionales, quienes dependen de su licencia para sostener a sus familias. Si no damos una solución rápida, miles de ellos quedarán sin empleo y expuestos a la informalidad”.

María José HalabiPor 
María José Halabi
SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

Este sábado, diputados de Renovación Nacional presentaron un proyecto de ley que amplía vigencia de licencias de conducir.

El diputado de Renovación Nacional por La Araucanía, Miguel Becker, junto a sus compañeros de bancada, Jorge Rathgeb, Andrés Celis, Diego Schalper, Marcia Raphael, Camila Flores, Ximena Ossandón, Frank Sauerbaum, Andrés Longton y Hugo Rey, ingresaron un proyecto de ley que busca prorrogar la vigencia de las licencias de conducir vencidas o próximas a vencer.

El objetivo de este proyecto es aminorar la crisis que enfrentan las direcciones de tránsito municipales.

De acuerdo a la bancada, durante la pandemia el Estado otorgó diversas prórrogas a las licencias de conducir para evitar aglomeraciones. Ahora bien, según la bancada, la acumulación generó largas listas de espera, imposibilidad de conseguir horas.

De acuerdo con cifras de la Asociación Chilena de Municipalidades, más de 800 mil chilenos se han visto afectados por esta situación. Acorde con los parlamentarios, en la comuna de Las Condes cerca de 77 mil personas enfrentan la dificultad de renovar su licencia en plazos razonables.

En concreto, el proyecto ingresado por el parlamentario establece que exista una prórroga por un año para todas las licencias cuyo control corresponda realizar durante 2025.

También solicita una prórroga por dos años para las licencias cuyo control correspondía realizarse en 2024, quedando habilitados sus titulares para renovar hasta 2026.

El diputado e impulsor de la medida, Miguel Becker, explicó que “a propósito del colapso que están sufriendo las direcciones de tránsito a nivel nacional, están dejando sin poder trabajar a conductores profesionales y a ciudadanos comunes y corrientes”.

Y añadió que “este no es un problema de los usuarios, es un problema de gestión del Estado y de las municipalidades. No puede ser que por falta de capacidad administrativa se termine castigando a quienes solo quieren trabajar y circular en regla”.

“Los más afectados son los conductores profesionales, quienes dependen de su licencia para sostener a sus familias. Si no damos una solución rápida, miles de ellos quedarán sin empleo y expuestos a la informalidad”, subrayó.

Concluyó mencionando que “nuestro proyecto busca entregar tranquilidad a los chilenos, resguardar el empleo y dar tiempo a los municipios para ponerse al día con la enorme demanda que hoy no pueden atender”.

Lee también:

Más sobre:Proyecto de leyRenovación NacionalLicencias de conducir

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Reseña de libros: de Manuel Rojas a Julieta Correa

Desbaratan banda internacional por robos de celulares en La Pampilla de Coquimbo: se recuperaron 85 teléfonos

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

“La red asistencial está funcionando al 100%”: Subsecretario Martorell resalta capacidad hospitalaria durante Fiestas Patrias

Alcaldesa de Las Condes condena agresión que dejó a carabinero en estado de gravedad

Socialismo Democrático toma palco ante deuda de Tohá

Lo más leído

1.
La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

2.
El salto a la elipse del sargento Campos

El salto a la elipse del sargento Campos

3.
Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

4.
Thiago Dias, country manager de Mastercard en Chile: “Un 94% de las transacciones en el país son sin contacto”

Thiago Dias, country manager de Mastercard en Chile: “Un 94% de las transacciones en el país son sin contacto”

5.
Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Balance de tránsito en Fiestas Patrias: 11 personas han fallecido en accidentes viales
Chile

Balance de tránsito en Fiestas Patrias: 11 personas han fallecido en accidentes viales

Por demoras para renovar licencias de conducir: diputados RN presentan proyecto de ley que amplía vigencia

Desbaratan banda internacional por robos de celulares en La Pampilla de Coquimbo: se recuperaron 85 teléfonos

China dice que respeta la voluntad corporativa de TikTok y pide a EE.UU. un entorno empresarial justo
Negocios

China dice que respeta la voluntad corporativa de TikTok y pide a EE.UU. un entorno empresarial justo

El alto vuelo de los drones en Chile: una empresa china pide licencia para probar un aerotaxi autónomo

El comercio bilateral entre Chile y Argentina se duplicó en los últimos cinco años

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial
Tendencias

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Las lecciones que aprendieron los ganadores de la lotería (y qué arrepentimientos tuvieron)

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

Alexis Sánchez se aferra a la Roja: “Me gustaría ir a otro Mundial con Chile; sería ya en 2030, con 42 años”
El Deportivo

Alexis Sánchez se aferra a la Roja: “Me gustaría ir a otro Mundial con Chile; sería ya en 2030, con 42 años”

Entre las mejores del planeta: las Pumas obtienen el undécimo lugar en el Mundial de Atletismo

El complicado momento de Vinícius Júnior en el Real Madrid que el jugador plasmó con un duro mensaje en sus redes sociales

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Reseña de libros: de Manuel Rojas a Julieta Correa
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Manuel Rojas a Julieta Correa

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance

Brian Eno, sentido de urgencia

Zelenski confirma que se reunirá la próxima semana con Trump en Nueva York
Mundo

Zelenski confirma que se reunirá la próxima semana con Trump en Nueva York

Estados Unidos planea venta de equipo militar a Israel de 6.000 millones de dólares

Ciberataque afecta a varios aeropuertos en Bélgica, Alemania y Reino Unido

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención