Volcamiento de bus interurbano en Ruta 5 Norte en Copiapó deja tres personas fallecidas

Un bus de pasajeros sufrió un accidente carretero durante la madrugada de este sábado cerca de la comuna de Copiapó, en la Región de Atacama.

El hecho relatado ocurrió aproximadamente a las 5:15 horas y arriba del bus habrían viajado 60 personas. El accidente dejó hasta el momento tres personas fallecidas : dos mujeres y un hombre.

Según los antecedentes entregados por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el siniestro vial ocurrió en la Ruta 5 Norte a la altura del kilómetro 784. Además de las víctimas fatales, al menos 25 pasajeros habrían resultado lesionados, quienes habrían sido trasladados al Hospital de Copiapó.

Senapred detalló además que otros 32 pasajeros fueron trasladados hasta el SAR de Paipote por otro bus de la empresa.

El capitán de Carabineros Danny Espinoza, de la 2° Comisaría de Copiapó, detalló sobre el conductor que habría perdido “el control y maniobrar del móvil, volcando a un costado de la vía”.

En la ruta se encuentran trabajando personal de bomberos, del SAMU, de Carabineros, de Senapred y de la ruta concesionada.