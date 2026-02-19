Aeropuerto de Santiago informa de suspensión de diversos vuelos hacia Argentina por paro general en el país

Desde el Aeropuerto de Santiago informaron durante la mañana de este jueves que varios de los vuelos que tienen como destino Argentina han sido suspendidos debido al paro general que se lleva a cabo en el país.

A través de un comunicado, además realizaron un llamado a los pasajeros a verificar directamente con las aerolíneas el estado de sus vuelos, antes de trasladarse al aeropuerto.

Cabe recordar que en Argentina se lleva a cabo un paro general sin movilización convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), contra el proyecto de reforma laboral del país impulsado por el oficialismo.

La movilización se extenderá durante 24 horas e incluye a gremios del transporte, trabajadores estatales, empleados de comercio entre otros.