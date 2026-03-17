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    Alcalde Concha anuncia querella criminal tras amenazas de muerte por demolición de narcocasas en Peñalolén

    El alcalde sostuvo que "estamos frente a hechos extremadamente graves que deben investigarse con toda la fuerza de la ley", a la vez que apuntó que "estas amenazas no nos amedrentan".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, anunció que presentará una querella criminal por amenazas recibidas tras la demolición de dos viviendas vinculadas al narcotráfico en distintos sectores de la comuna.

    A través de redes sociales es que durante los últimos días el edil recibió múltiples mensajes amenazantes, donde señalan frases como “te vamos a matar”, “no ande en espacio público solo” y “20 millones por tu cabeza perro maldito”.

    Los mensajes se producen días después de que el alcalde liderara la demolición de dos “narcocasas”, ubicadas en el sector de Avenida Departamental y en el barrio de La Faena, propiedades eran utilizadas para la venta y consumo droga, además de registrar diferentes episodios de riñas y disparos.

    La querella busca que se investigue el origen de los mensajes y se identifique a los responsables.

    Según explicó el alcalde “cuando alguien ofrece dinero por la vida de una autoridad o de cualquier persona, y amenaza con asesinarla, estamos frente a hechos extremadamente graves que deben investigarse con toda la fuerza de la ley. Sabemos que cuando se golpean estos intereses aparecen las amenazas, pero no nos vamos a intimidar”,

    “Estas amenazas no nos amedrentan, solo refuerzan nuestra convicción de seguir actuando con firmeza. Vamos a identificar e intervenir estas viviendas. Si alguien cree que puede transformar un domicilio en un centro de operaciones del delito, está profundamente equivocado”, añadió.

    Amenazas al alcalde Miguel Concha.
    Amenazas al alcalde Miguel Concha.
    Amenazas al alcalde Miguel Concha.
    Más sobre:PeñalolénMiguel ConchaAlcaldeAmenazasQuerella

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