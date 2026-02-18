SUSCRÍBETE
    Nacional

    Alcalde de Independencia tras secuestro a comerciante: “Hace un tiempo que viene siendo frecuente el delito de extorsión”

    Agustín Iglesias advierte sobre el aumento de casos de extorsión en su comuna. Apunta a extranjeros vinculados a bandas de crimen organizado.

    Por 
    Luciano Jiménez
    El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Una apretada agenda tuvo el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (Ind.- UDI), durante este miércoles luego de que se conociera el caso de un locatario extranjero que fue secuestrado al interior de esa comuna. El jefe comunal advirtió que las amenazas y extorsiones a comerciantes se han vuelto recurrentes. En esta entrevista ahonda en el fenómeno y cómo afecta a los vecinos de su comuna.

    ¿Qué tan frecuentes son los incidentes de extorsión a locatarios?

    Hace un tiempo que viene siendo frecuente el delito de extorsión en un lugar en particular de Independencia, que es donde más se ubican extranjeros. El sector sur, cercano a La Vega y Mapocho. Hace 20 años que la comunidad extranjera se ha ido instalando en ese sector. Tiene que ver con que las bandas que usan el mecanismo de extorsión, como parte de su negocio de microtráfico, son bandas extranjeras. Particularmente Los Pulpos. Y extorsionan a otros extranjeros porque saben que la cultura de la denuncia, la confianza y la intimidación es menor, o que hay víctimas que son irregulares y que no van a ir la Policía de Investigaciones (PDI) a denunciar, por supuesto, por el temor que eso les conlleva.

    ¿Existen cifras de cuántos casos de extorsión se producen a los locatarios?

    No exactamente. Esa información no la tenemos como municipio. Se han presentado al municipio una decena de casos, y nosotros lo que hacemos es apoyarlos con una querella y acompañar ante la Fiscalía.

    ¿Al ser Independencia una comuna con más extranjeros, este tipo de delitos ocurre más seguido?

    Sí. Lo veo así. El delito de extorsión es un delito principalmente de extranjeros. Es un modus operandi que no conocíamos. En Chile no era común. Y en mi experiencia en Independencia es que quienes extorsionan son extranjeros y extorsionan a otros extranjeros. Los Pulpos, o personas que se hacen llamar de Los Pulpos, el Tren de Aragua.

    El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, con la ministra de Seguridad Pública del gobierno entrante, Trinidad Steinert. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    ¿Cuál es el método que más se usa de extorsión? ¿Hacer cobros a los locatarios por lo que llaman una “protección”?

    El negocio que las bandas tienen, el más importante, es el de las drogas. El segundo es el famoso préstamo, donde prestan plata con un cierto interés. Pero el de la extorsión es: “Usted me paga a mí, y a nadie más, para poder usar su negocio”. Más que una protección es como un impuesto. Es: “Si usted quiere vender acá, entonces me tiene que pagar a mí un impuesto”. Porque si no, bueno, hay amenazas de que le van a secuestrar al hijo, de que le van a quemar el local. Hay distintos modos de operar y que además se han ido como traslapando porque a veces un comercio ha podido enfrentar dos problemas distintos de una banda peruana y después de una banda venezolana.

    ¿Casos de secuestro a locatarios había habido antes?

    Al menos de los casos de extorsión nunca había visto que se materialice la amenaza a las personas que extorsionan. Es sabido de personas que pagan, otros que no pagan y cierran su local. Hay distintas historias. En general hay poco apoyo. Sienten poco apoyo respecto a lo que hacen las policías cuando hacen una denuncia. Pero el caso en particular este, que si bien tiene que ver con una extorsión en Recoleta, y que a las dos semanas se materializa en un secuestro, es el caso más grave que me ha tocado ver.

    ¿Qué información maneja sobre la víctima?

    Todavía no hay información respecto de quiénes son las personas. Yo no lo manejo. No sé si hay alguna información con delitos.

    Reunión con nueva ministra de Seguridad

    Usted se reunió con la nueva ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. ¿Qué le comentó sobre esta situación?

    Yo se lo comenté. Si algo le pediría a la ministra es que sea menos indolente de lo que fue el ministro Luis Cordero. Yo he insistido mucho con esto. Y la impotencia que siento como alcalde es muy grande. Porque no han sido capaces de entender que hay situaciones en las comunas que son muy complejas. El tema de la extorsión es un tema para abordar en sí mismo. Con un fiscal en particular, con un foco investigativo en particular. El tema de los edificios es un tema en sí mismo. El edificio de Pablo Urzúa que es el que hoy está involucrado. Es un edificio que hemos identificado con datos e información al ministro, de que es un tema complejo. Uno tiene atribuciones y facultades que son superacotadas, con los recursos que uno tiene. Pero quienes deben enfrentar eso, hay un Ministerio de Seguridad que coordina a las policías, instituciones que son para eso.

    ¿Cuál es la solución?

    La extorsión es algo que está ocurriendo en Independencia, Recoleta, Santiago. Lo lógico es que exista una unidad exclusiva de extorsión. A mí me ha tocado ver casos de edificios donde ocurren diferentes delitos, que hay tres fiscales diferentes para los tres delitos diferentes. Y eso es superimprocedente, porque al final es poco efectivo para los municipios. Los alcaldes tenemos harta información de lo que ocurre, pero se escucha poco. Y siempre se habla del “hay que hacer algo”. Pero las personas están cansadas de los diagnósticos, y quieren que la autoridad les cumpla en esta materia. A los vecinos les afecta enormemente porque son comerciantes. Les afecta en su día a día, en su barrio, donde compran sus cosas, saber que su comercio está extorsionado. Muchas veces son comercios que cierran, entonces ven un efecto directo. Esto produce inseguridad en su vida.

    Más sobre:IndependenciaAgustín IglesiasExtorsionesSecuestrosLocatarios

