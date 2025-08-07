Alcalde de San Bernardo denuncia amenaza de muerte en su contra y de su familia
“White debes cuidarte tú y tu familia (...) ya estabas en la mira”, se lee en una carta dejaba a la entrada del municipio que lidera Christopher White (PS).
La mañana de este jueves, el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), denunció una amenaza de muerte en su contra y de su familia.
La amenaza se realizó a través de una carta que dejaron en la entrada del municipio, y que más tarde, el guardia del lugar le entregaría al jefe comunal.
“White, te vamos a matar y a tu familia también”, comienza la misiva a la que tuvo acceso La Tercera.
“Saca a los traficantes de las poblaciones y no a los que trabajan”, continúa el texto.
Luego, alertan: “White debes cuidarte tú y tu familia (...) ya estabas en la mira”.
“Firma el pueblo”, cierra la carta.
La respuesta del alcalde
White no guardó silencio y respondió: “No nos van a intimidar”.
“En las últimas semanas hemos dado una dura batalla contra las mafias que operan tras el comercio ambulante ilegal. Sabíamos que no sería fácil, y los costos han sido altos. Hoy he recibido amenazas de muerte contra mí y mi familia”, sostuvo.
“Esto no se puede tolerar. No es solo un ataque personal: es un intento de frenar el orden, la justicia y el derecho de todos a vivir en una comuna segura”, agregó.
“No bajaré los brazos. Porque cuando enfrentamos el miedo con convicción, ganamos todos”, concluyó el alcalde.
