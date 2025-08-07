SUSCRÍBETE
Nacional

Alcalde de San Bernardo denuncia amenaza de muerte en su contra y de su familia

“White debes cuidarte tú y tu familia (...) ya estabas en la mira”, se lee en una carta dejaba a la entrada del municipio que lidera Christopher White (PS).

Por 
Helen Mora
 
Cristóbal Fuentes

La mañana de este jueves, el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), denunció una amenaza de muerte en su contra y de su familia.

La amenaza se realizó a través de una carta que dejaron en la entrada del municipio, y que más tarde, el guardia del lugar le entregaría al jefe comunal.

“White, te vamos a matar y a tu familia también”, comienza la misiva a la que tuvo acceso La Tercera.

“Saca a los traficantes de las poblaciones y no a los que trabajan”, continúa el texto.

Luego, alertan: “White debes cuidarte tú y tu familia (...) ya estabas en la mira”.

“Firma el pueblo”, cierra la carta.

La respuesta del alcalde

White no guardó silencio y respondió: “No nos van a intimidar”.

“En las últimas semanas hemos dado una dura batalla contra las mafias que operan tras el comercio ambulante ilegal. Sabíamos que no sería fácil, y los costos han sido altos. Hoy he recibido amenazas de muerte contra mí y mi familia”, sostuvo.

“Esto no se puede tolerar. No es solo un ataque personal: es un intento de frenar el orden, la justicia y el derecho de todos a vivir en una comuna segura”, agregó.

“No bajaré los brazos. Porque cuando enfrentamos el miedo con convicción, ganamos todos”, concluyó el alcalde.

