Alcalde de San Ignacio decreta estado de emergencia comunal por incendios forestales que amenazan a Ñuble

La Municipalidad de San Ignacio decretó oficialmente este sábado el estado de emergencia comunal debido a los incendios forestales que afectan a la Región de Ñuble y a distintas comunas de la provincia de Diguillín, en un contexto marcado por altas temperaturas, alerta roja regional y riesgo extremo para la población.

El decreto alcaldicio exento, firmado este 17 de enero por el alcalde Patricio Suazo, se fundamenta en la declaración de alerta roja regional emitida por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y en el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que advierte temperaturas máximas de 34°C o más por al menos tres días consecutivos en la zona.

Según el documento, diversos sectores de la comuna de San Ignacio, entre ellos Ismael Bolívar, Variante San Ignacio y San Miguel, han sido afectados por incendios forestales en las últimas 24 horas, situación que también impacta a comunas vecinas como El Carmen y Pinto.

Frente a este escenario, el municipio resolvió adoptar medidas excepcionales para resguardar la vida de los vecinos, reducir los daños materiales e inmateriales y asegurar una respuesta rápida y eficaz ante la emergencia.

El decreto autoriza disponer de maquinaria, vehículos y personal municipal para labores de asistencia en los sectores afectados, bajo la coordinación de la Unidad de Emergencia Comunal y la Dirección de Seguridad Pública.

Asimismo, se faculta la reorganización de turnos y funciones de funcionarios municipales, quienes podrán desempeñar labores fuera de su jornada ordinaria de trabajo, con las compensaciones correspondientes, para enfrentar de manera continua la emergencia.

Otro de los puntos centrales es la habilitación de medidas administrativas extraordinarias, que permitirán la adquisición directa de bienes y servicios necesarios, tales como suministros de emergencia, ayuda social, apoyo logístico y acciones destinadas a asegurar la conectividad y comunicación de la comunidad durante el desarrollo de la catástrofe.

Desde el municipio se enfatiza que la declaración de emergencia comunal busca agilizar los procesos de respuesta, evitando trabas administrativas y priorizando el auxilio a las personas afectadas por los incendios, en línea con el deber legal de las municipalidades de gestionar el riesgo de desastres y proteger a la comunidad.