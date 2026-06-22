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    Alcaldes aceleran negociación por contribuciones: nueva propuesta excluye de pago total a quienes ganan menos de $3 millones

    Este lunes los alcaldes sostendrán una reunión con el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa. En la cita, la ACHM propondrá que la exención sea focalizada y no aplique a personas con ingresos superiores a $3 millones.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Alcalde Zapallar, Gustavo Alessandri.

    Hasta el Ministerio de Hacienda, en Teatinos 120, llegarán este lunes los dirigentes de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) liderada por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (ind RN), acompañado de otros alcaldes, entre ellos el de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), de Isla de Maipo, Carlos Adasme (RN) y de La Pintana, Claudia Pizarro (DC). ¿El motivo? Reunirse con el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Sebastián Figueroa, en la antesala de que la megarreforma del gobierno -que contempla eximir el pago de contribuciones para los adultos mayores- se vea este miércoles en la sala del Senado para su votación en general.

    La medida impactará directamente las arcas municipales, pues hay unos US$ 70 millones que se dejarán de recaudar del impuesto territorial y el gobierno ha dicho que no los repondrá, a diferencia del Fondo Común Municipal -unos US$ 130 millones que las comunas con más recursos traspasan a las más vulnerables- que sí serán repuestos. En algunas comunas como Lo Barnechea, Las Condes, La Reina y Providencia, alcanza hasta un 8% menos del presupuesto anual. De ahí que los alcaldes buscan continuar las negociaciones con el Ejecutivo.

    Por lo mismo, durante esta jornada se realizará una nueva reunión con representantes del Ejecutivo, con el objetivo de afinar una propuesta de cara al encuentro que sostendrán la próxima semana con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Los alcaldes Claudio Castro (Renca), Karina Delfino (Quinta Normal) y Tomás Vodanovic (Maipú).

    En la reunión de este lunes con Figueroa, los alcaldes presentarán la propuesta de la ACHM para mitigar el impacto de las contribuciones. La iniciativa considera una serie de medidas a las que tuvo La Tercera y que se traducen en:

    • Aquellos adultos mayores con ingresos mayores de $3 millones mensuales deben pagar todas sus contribuciones.
    • Los adultos mayores que tienen ingresos entre $1,5 millones y $3 millones mensuales pagarán la mitad de las contribuciones.
    • Personas mayores con ingresos mensuales inferiores a $1,5 millones quedan eximidos del pago de contribuciones.
    • Aquellos eximidos de pagar que tengan propiedades por sobre un avalúo fiscal de $250 millones el pago no se elimina, sino que se difiere al momento de la venta del inmueble -o herencia- cuando se deberán pagar las contribuciones acumuladas.
    • El beneficio se aplicará a una sola vivienda principal en todo el país.
    • Se propone crear un aporte fiscal compensatorio, permanente y obligatorio adicional al Fondo Común Municipal de manera que esta glosa sea financiada por el Estado y no por los municipios.

    De esta manera, conocedores de la propuesta dicen que la idea es focalizar y que el beneficio no sea universal.

    Al cierre de esta edición, la propuesta todavía se encontraba afinando algunos detalles por lo que todavía no estaba lista. El alcalde Vodanovic sostuvo en Tele13 Radio que “entendemos que le cargan la mano a una serie de personas mayores que es importante aliviarle la mochila con un aumento del beneficio Pero no es justo que ese beneficio sea universal y que beneficie a la totalidad de las personas, incluyendo a las más ricas del país".

    El subsecretario de la Subdere, Sebastián Figueroa. Foto: Mario Téllez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    Las propuestas de la ACHM se complementan con las presentadas por la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), que reunió a los alcaldes de las comunas más afectadas por el alza de las contribuciones -entre ellas Vitacura, Providencia, La Reina, Lo Barnechea y Las Condes-. Entre las medidas planteadas figura reducir el aporte que estas comunas realizan al Fondo Común Municipal, argumentando que son las que más recursos transfieren a las municipalidades con menores ingresos.

    Con todo, la discusión se ha tensionado entre el gobierno y los alcaldes que han acusado que de esta forma quedarán desfinanciados lo que los obligará a aplicar recortes sobre programas sociales. La Moneda, en tanto, ha refutado que se puede recortar presupuesto en temas como el gasto de personal que ha ido creciendo, y además ha recalcado que el impacto no es tan alto como estiman los municipios.

    En eso el Ejecutivo hasta el minuto no ha sincerado a los alcaldes cuál es la propuesta formal del gobierno, pero el ministro Quiroz se ha abierto a implementar gradualmente cualquier recorte de contribuciones. La idea es que alcaldes y gobierno trabajen conjuntamente en la redacción de una indicación.

    Más sobre:ContribucionesMunicipalidadesExención de contribucionesAlcaldes

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