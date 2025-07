Alcaldesa de Las Condes: “Molesta que Cruzados quiera responsabilizarnos cuando la pelota está de su lado”

“La pelota está del lado de ellos”. La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín se refiere así a la controversia que mantiene con la Universidad Católica debido a la falta de recepción municipal del Claro Arena, el remodelado estadio que el club esperaba inaugurar el 27 de julio en el encuentro con Coquimbo Unido.

El recinto aún no cuenta con autorización para funcionar debido a observaciones que hizo el municipio respecto a accesos, mitigaciones viales y condiciones de seguridad.

Frente a las presiones de Cruzados por acelerar la entrega del estadio, la edil afirma que la municipalidad ha cumplido con sus obligaciones y que corresponde a la concesionaria subsanar los pendientes para garantizar que el recinto funcione bajo los estándares que exige un estadio de talla mundial.

¿Cree que Cruzados ha actuado con la diligencia necesaria en la implementación de las medidas de mitigación del estadio?

Más allá de hablar de falta de diligencia por parte de Cruzados, ellos responden a sus propios tiempos y compromisos. Como municipalidad, hemos levantado cuáles son las medidas de mitigación que deben cumplir. Y ahora, además, tienen que dar cumplimiento a las observaciones que hizo la Dirección de Obras Municipales (DOM) en la última visita para obtener el permiso definitivo.

¿Era pertinente que el presidente de Cruzados, Juan Tagle, señalara fechas de conciertos y partidos sin contar con todos los permisos?

Es un poco arriesgado plantear fechas definitivas cuando todavía no se tienen todos los permisos y autorizaciones. Para obtener la recepción definitiva, había una fecha fijada que era el 12 de junio, luego Cruzados solicitó aplazarla al 30 de junio. Entonces, ya ves que hay por parte de ellos una solicitud de cambio de fecha.

La DOM fue a hacer la fiscalización y se encontró con más de 24 observaciones. Cruzados pidió la recepción definitiva, pero ni siquiera estaba puesto el pasto en la cancha, faltaban butacas, no estaban delimitados los estacionamientos y había un descampado de tierra. Es fácil pedir la recepción final, pero el tema es cumplir con los requisitos, y esos no están cumplidos.

¿Es una falta de rigurosidad?

Molesta que Cruzados quiera responsabilizarnos cuando la pelota está de su lado. La visita se hace, se levantan las observaciones, y en una semana se les entregó estas especificaciones para que las subsanen. No hay retrasos por parte del municipio ni de la DOM. Los requisitos están para proteger también a los vecinos que van a sufrir las consecuencias o no, que genera un estadio que debe ser de talla mundial.

¿Cruzados intenta avanzar con la recepción del estadio sin cumplir con un punto clave como los estacionamientos?

Cuando pides la recepción definitiva y estás contra el tiempo, lo lógico es que todo esté listo. Pero al momento de la visita, no lo estaba. Se comprometieron a tener 2.800 estacionamientos, más de lo que exige la ley, y por eso estamos obligados a exigírselo. Además, hay mil estacionamientos que están en un contrato de arriendo entre la Universidad Católica y la Universidad del Desarrollo, y eso es algo que Cruzados tiene que aclarar.

¿Cómo califica la actuación de Cruzados en todo este proceso?

El municipio tiene toda la voluntad de que este proyecto salga bien. Pero nosotros tenemos que hacer cumplir la ley. Si un estadio de talla mundial tiene la recepción definitiva sabiendo que no cumple con los requisitos para obtenerlo, bueno, simplemente a nosotros nos toca hacer las observaciones. La pelota está del lado de ellos. Es como que yo pidiera la recepción definitiva de mi casa, y no tuviera el techo.

¿Hay molestia de parte de la municipalidad en la forma en la que se ha manejado esto?

Cada privado puede hacer uso del plazo que le establece la ley para cumplir con lo que se le exige. Pero lo que sí, me molesta es que se le trate de echar la culpa o la responsabilidad al municipio frente a incumplimientos por parte de Cruzados.

Como municipalidad tenemos la obligación de hacerlos ver por un tema de seguridad, tanto para las personas que van al estadio como para el bienestar de los vecinos que viven ahí. La sensación que me queda, también leyendo entrevistas que ha dado el gerente de Cruzados, es que se nos trata de endosar la responsabilidad o de echarle el golpe al empedrado, cuando son ellos quienes tienen la pelota de su lado y tienen que ver en los tiempos y la forma en que van cumpliendo. Pero eso depende de ellos. La municipalidad no puede saltarse la ley.

¿Cómo toma la presión que ha realizado Cruzados?

Entiendo que existen distintos actores con intereses diversos, y las presiones siempre van a estar. Pero lo que uno tiene que tener claro como responsable de una comuna es que no se puede ceder ante esas presiones. Tengo la obligación de hacer cumplir la ley y, por supuesto, facilitar que las personas puedan llevar adelante sus proyectos, siempre dentro del marco legal.

Ya tuvimos una experiencia bastante negativa en este municipio, cuando el exalcalde Lavín se atribuyó funciones que no tenía, paralizando obras, lo que terminó costándonos miles de millones. No estoy por sobre la ley, estoy aquí para facilitar la vida a todos nuestros vecinos, no solo a los relacionados con el estadio, sino también a quienes represento.

¿Cómo evitará que no se repitan conflictos como en el Monumental o Estadio Nacional?

Para evitarlos contamos con un plan operacional único en Chile que establece cómo se desarrollarán los eventos y permite revisar ajustes en tránsito y seguridad tras cada uno. Además, evaluaremos si Carabineros y Cruzados cumplen con sus roles, y con la nueva ley de seguridad en noviembre tendremos un respaldo adicional. La municipalidad estará siempre disponible para proteger a los vecinos, no para hacer seguridad privada, y tras cada evento trabajaremos en conjunto para mejorar.