    Alcaldesa de Quilpué acusa “ausencia del Estado” y “soberbia” del gobierno tras el megaincendio de 2024

    Tras las irregularidades detectadas por Contraloría, Carolina Corti hizo un análisis de lo ocurrido y planteó -entre otras coas- que "el gobierno no se dejó ayudar en una emergencia como esta".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile.

    Continúan las repercusiones en la Municipalidad de Quilpué, luego que la Contraloría General de la República (CGR) instruyera determinar eventuales responsabilidades administrativas, tras detectar irregularidades en la gestión de recursos tras el megaincendio que afectó a la comuna en febrero de 2024.

    En diálogo con radio Duna, La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, señaló que cuando asumió la cabeza del Municipio -el 6 de diciembre de 2024- constató “un desorden administrativo importante. Además encontramos dineros que no habían sido gastados en primera respuesta (…) llegaron en febrero para la primera respuesta a la emergencia, eran 500 millones de pesos de los cuales se habían gastado solo 150″, sostuvo.

    En ese sentido, aseguró que no le sorprendió el informe de Contraloría, “porque yo creo que esa época fue un desorden integral”, indicó.

    La alcaldesa también acusó que “obviamente hubo ausencia del Estado. Aquí costó mucho hacer entender a las autoridades vigentes, estoy hablando del Presidente de la República (Gabriel Boric)”.

    Corti contó que solicitó conversar con el Mandatario sobre la tragedia del megaincendio, sin embargo, afirmó que le “costó ocho meses" concretar un encuentro.

    “Yo creo que había dos cosas, y lo voy a decir muy fuerte y claro, porque se lo dije en su momento al Presidente: cuando uno enfrenta una emergencia de esta magnitud necesita ayudas de todos lados. Especialmente de personas que han tenido experiencia. El problema es que el gobierno no se dejó ayudar en una emergencia como esta", indicó.

    La jefa comunal señaló que en situaciones de esta magnitud habría que contactar a personas que “han vivido esta emergencia, como por ejemplo el Desafío de Levantemos Chile. Cuando llega mi administración, yo pido e imploro que se incorpore a la reconstrucción”.

    En ese sentido, acusó que el gobierno no “aceptaba” la ayuda de privados. “Es falta de conocimiento, pero también un poco de prepotencia y soberbia en no aceptar la ayuda cuando no conoces“, sostuvo.

