Alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto (FA): “La licitación de luminarias fue en pleno año electoral; no podemos perderlo de vista”

En la Municipalidad de Valparaíso prepararon durante semanas la ofensiva contra la administración del exalcalde de la comuna porteña Jorge Sharp, quien prepara su candidatura senatorial en la región. Para la actual alcaldesa, Camila Nieto (FA), la decisión de presentar antecedentes en la Fiscalía es parte de su rol para “erradicar cualquier semilla” de irregularidades, las que, asevera, han ido detectando desde su aterrizaje al municipio, como la licitación de 5 mil luminarias que provocó el enfrentamiento con su antecesor en tribunales.

¿Qué detectó en la licitación que la lleva a acudir a Fiscalía?

Este proyecto, financiado con $1.700 millones del Gobierno Regional de Valparaíso, contempla el recambio de 5.000 luminarias en la ciudad y distintos cerros. Al revisar la licitación nuestro equipo técnico y algunos funcionarios detectaron que la comisión precalificadora determinó que ningún oferente cumplía los requisitos, pero la comisión evaluadora ordenó recalificar, sin fundamento. En un segundo informe tres oferentes fueron considerados aptos, lo que consideramos grave, ya que altera el proceso de licitación de una inversión millonaria.

El exalcalde Sharp la acusó de realizar una “movida política” por la senatorial.

Es prioridad que exista recambio de luminarias en Valparaíso, por lo tanto que se diga que lo que pusimos a disposición de la Contraloría y de la Fiscalía ha sido más bien una movida política, quiero desmentirlo porque lo que más nos conviene por “movida política” es que las luminarias salgan, y no retrasarlas.

¿Cree que hubo intenciones de la administración anterior de beneficiar a ciertas empresas en este proceso de licitación?

No sabemos. Esto fue en pleno año electoral, esta adjudicación fue en octubre, y se hizo un gran acto en la Plaza Aníbal Pinto a una semana de las elecciones municipales para decir que se venía el recambio de luminarias.

¿Descarta que fue en beneficio electoral de Sharp?

No, no lo descarto. Hay una intencionalidad de no hacerle caso a la unidad técnica, de decirle “recalifíqueme” con el objetivo de pasar al siguiente nivel sin esbozar motivo. ¿Por qué se realizó eso en vez de decir ‘chuta, ninguno de los oferentes califica, tenemos que iniciar el proceso de nuevo’? Puede haber múltiples razones, que pueden ser desde las electorales, porque esto ha estado en un contexto electoral y eso no podemos perderlo de vista, hasta otros motivos que creo que corresponde a la Fiscalía investigar.

Si la auditoría detecta irregularidades, ¿se querellará contra Jorge Sharp?

Tenemos el deber de respetar la norma y evitar casos como los que ya son sumamente conocidos, que no digo que aquí existan, pero sí tenemos que erradicar cualquier indicio de que eso pueda suceder. Sea cual sea el resultado de esa auditoría tenemos el llamado por la ley a ocupar todos los medios para buscar las responsabilidades. Eso implica un gran abanico, donde está la querella.

Esta semana se reavivó el debate por la seguridad. ¿Deberían los guardias municipales tener más atribuciones?

Es muy importante que el proyecto de seguridad municipal avance en el Parlamento. Eso no solamente desde las facultades, sino también desde los recursos públicos con los que cuentan los municipios para hacerse cargo de una problemática que es urgente. La municipalidad tiene funciones de seguridad preventiva, eso no lo vamos a desatender y es nuestra prioridad. Si es que a los municipios se les quiere dar una función que va más allá de eso, es importante que venga aparejada con recursos. Cuando se nos entregan más atribuciones necesitamos más recursos para dotar de mayor equipamiento.

¿Comparte la propuesta de Macarena Ripamonti sobre crear una policía municipal?

Es importante que en los municipios se nos dote de mayores recursos para ejercer una función que las personas esperan. Eso no puede reemplazar el rol que hoy juega Carabineros. Tenemos que mejorar la seguridad municipal porque falta ese complemento, pero sobre todo las herramientas para trabajar en colaboración con Carabineros. Me parece un debate interesante, un debate que creo que está sumamente abierto todavía. Sin embargo, me pongo en la posición de que no podemos transformar esto en una policía municipal sin los recursos adecuados, porque hoy no tenemos esa capacidad dentro de los municipios, y no solo Valparaíso. Me atrevería a decir que la gran mayoría de las comunas de Chile tampoco la tienen.

¿A qué herramientas se refiere?

Si la seguridad municipal tuviera recursos para tener mucha más indumentaria, elementos de protección personal, y con ello generar un efecto disuasivo en la población y un efecto educativo.

¿Cómo ve la definición que debe tomar su partido para la candidatura presidencial?

La veo con esperanza. Sé que el FA es una fuerza que tiene un proyecto para ofrecerle al país. Tengo perfectamente claro que este no ha sido un gobierno perfecto, pero me parece que ante la amenaza de fuerzas cuyo objetivo es restarle derechos a la ciudadanía, tenemos la responsabilidad de proteger lo avanzado y lograr más conquistas para hacer que la vida de nuestros vecinos sea más segura y digna.

Entendiendo que el alcalde Vodanovic ya tomó la decisión de no ser el candidato, ¿quien debería tomar este liderazgo?

La decisión que delibere el Comité Central del Frente Amplio será la decisión que personalmente seguiré y defenderé. Confío en que quien asuma el desafío presidencial lo hará con la convicción de que tenemos que seguir avanzando en la línea de conquistas que les hagan más ligera la mochila de la vida a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. b