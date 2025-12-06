Allanan 23 domicilios en operativo antidroga en Antofagasta: 30 sujetos fueron detenidos

23 domicilios fueron allanados en un masivo operativo realizado en Antofagasta, el cual tenía por objetivo neutralizar diferentes focos de microtráfico que operaban en distintos puntos de la región

El operativo llevado a cabo por el OS7 de Carabineros de la Prefectura de Antofagasta y la Fiscalía, dejó un total de 30 detenidos, 27 de ellos chilenos, así como tres extranjeros, dos menores y un adulto.

Los detenidos, vinculados a la venta de droga, además registran antecedentes por delitos como lesiones, robo en lugar habitado, desórdenes públicos, amenazas, infracciones a la Ley 20.000 (drogas), hurto, abuso sexual y porte ilegal de armas de fuego.

El General Cristian Montre Soto, Jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, detalló que “esto involucró un trabajo de allanamiento de 23 inmuebles que efectuaban la venta de drogas, principalmente clorhidrato de cocaína, pasta base y marihuana, produciéndose la detención de 30 personas, 9 de ellas mujeres y 18 hombres chilenos, además de dos personas de nacionalidad colombiana y un venezolano”.

A raíz del operativo se logró la incautación de marihuana, cocaína, más de 4 millones de pesos en efectivo, un arma de fuego, chalecos antibalas y diversos elementos para la dosificación y pesaje de la droga.

El operativo contó con el apoyo de secciones especializadas de El Loa, Iquique, Atacama y Coquimbo.

Según destacó el General Cristian Montre Soto, “Este operativo es importante porque da fuertes señales de combatir no solamente el narcotráfico para impedir el traspaso de la droga a las regiones centro-sur del país, sino que aquí hay una preocupación por la comunidad, por las personas que viven en esta comuna de Antofagasta y merecen vivir en tranquilidad”.