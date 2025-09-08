Allanan casa de cantante Jere Klein en operativo por drogas en Cerro Navia y Colina: hay 17 detenidos

Un operativo policial terminó con 17 detenidos tras una serie de allanamientos ocurrido en Cerro Navia y Colina, en la Región Metropolitana, por delitos de tráfico de drogas. En esta última, también se cateó la casa de Jere Klein, un exponente urbano.

De acuerdo al detalle entregado por Carabineros, 18 registros ocurrieron en Cerro Navia y solo uno en la zona norte de la capital. La operación estuvo encabezada por el OS-7 de Carabineros en tareas que buscaban desarticular una banda criminal ligada al tráfico de drogas.

Durante el procedimiento se incautó pasta base, clorhidrato de cocaína, ketamina, dinero en efectivo, cinco armas de fuego, cargadores extendidos, munición y una prensa utilizada para la dosificación de drogas, la que trascendió, fue hallada en la casa de Jere Klein y que tenía restos de alguna sustancia ilícita que deberá indagarse.

En el inmueble también se encontraban ocupantes cercanos a Jeremías Tobar -nombre real del cantante-, quienes no fueron detenidos y quedaron en calidad de apercibidos. También se incautó un vehículo que estaba en la vivienda.

El mayor Rodrigo Inzunza, de la 45° Comisaría de Cerro Navia, detalló que “se desvincularon organizaciones que mediante el microtráfico se abastecían y debilitaban sobre todo a nuestra juventud (con drogas)”.

“Son inmuebles donde mantienen una especie de caleta para trabajar en el lugar y mantienen algunos medios de vigilancia para impedir el trabajo policial”, agregó.

“Los individuos mantienen antecedentes asociados a este y otro tipo de ilícitos. En su gran mayoría son chilenos, mayores de edad y que en gran medida viven en la comuna de Cerro Navia”, sumó.

La capitana María Belén Galáz del OS-7, detalló que “en el lugar se incauta una prensa, la que al hacerle la prueba de campo, esta arrojó positivo a clorhidrato de cocaína”.

A su vez, la fiscal Alina Escudero, de la Fiscalía Centro Norte, añadió que “el departamento OS-7 de Carabineros logra hacer una vinculación respecto de diversos inmuebles ubicados en la comuna de Cerro Navia, en los cuales se estarían dedicando al tráfico de estupefacientes”.

“A su vez, hay un inmueble vinculado con la comuna de Colina, también dentro de un tránsito constante por parte de estos vehículos dedicados a la transferencia o venta de drogas”, agregó la persecutora, respecto al vínculo con la casa de Jere Klein.

Los detenidos pasarán a control de detención durante la jornada de este martes.