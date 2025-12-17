Alta Dirección Pública: 134 instituciones son lideradas por primera vez por mujeres tras ganar sus concursos

Durante el transcurso de este año, 106 mujeres han iniciado funciones en cargos de Alta Dirección Pública. Entre ellas destacan la nueva defensora nacional, Verónica Encina, y la superintendenta de Educación, Loreto Orellana. Sin embargo, estas cifras no son una novedad.

Han pasado más de 20 años desde la entrada en funcionamiento -en 2004- del Servicio Civil, constituido por un Consejo de Alta Dirección Pública (ADP) y un servicio administrativo que buscaba reformar al sistema de selección de altos directivos públicos a través de concursos en pos de abrir el abanico a todo quien quisiera trabajar en el Estado. No obstante, la realidad dice que las mujeres, aunque han dado pasos hacia adelante, siguen atrás a la hora de postular.

Según las cifras del Servicio Civil, actualmente hay 439 mujeres que dirigen servicios o tienen cargos de jefaturas regionales o de divisiones, a las que llegaron a través de concursos públicos. Una cifra que configura el 38% de los 1.164 altos directivos que están vigentes a lo largo del país.

En muchos de ellos se marcó un hito para la historia, ya que en 134 oportunidades, por primera vez, se nombró a una mujer para liderar instituciones, como en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles o la Superintendencia de Medio Ambiente.

Alejandra Arriaza, directora Nacional del Servicio Nacional de Aduanas, también es una de ellas. “Partí en una dirección regional, la Dirección Regional Metropolitana. Había entrado a la Administración Pública a honorarios, por lo tanto, tenía siempre el bichito de buscar mayores responsabilidades, de hacer más cosas y atreverme y, por lo tanto, me atreví a pasar de un cargo a otro, a tener cargos de mayor responsabilidad cada vez”, relata.

Arriaza también recalca que “soy la primera directora nacional de Aduanas en la historia del Servicio, y eso si bien es un hito, también es una tremenda responsabilidad. Siempre dijimos llegamos, abrimos la puerta y la dejamos abierta para las que vengan y eso significa también darle un rol a eso ”.

Marta Cabezas, superintendenta de Electricidad y Combustibles, se sumó a ese grupo al transformarse en la primera mujer en encabezar la institución desde su creación.

“Las mujeres tenemos un autosesgo al momento de elegir participar en un proceso de Alta Dirección Pública. Postulé cerca de los últimos días de cierre del proceso, pensando para qué voy a postular si no voy a quedar. Finalmente, lo hice pensando que era una buena experiencia (...) El llamado es a que se atrevan. Las mujeres tienen la fuerza, tienen la confianza, tienen la valentía en la sociedad para enfrentar el día a día, en sus casas, en sus familias, en sus trabajos. No hay ninguna razón por la que una mujer se tenga que restar de participar de la sociedad ”, cuenta la ingeniera.

Desde 2022 el Servicio Civil inició una agenda de trabajo para reducir las brechas de género. Así, tomaron varias medidas. Por ejemplo, se cambió la estrategia de difusión de los concursos, se potenció una nueva estrategia digital y se han realizado webinars y conversatorios de sensibilización sobre el tema.

Además, el Consejo de Alta Dirección Pública aprobó la consideración de criterios de diversidad en el servicio de reclutamiento, reflejados en el pago de un incentivo de 10 UF a las empresas de reclutamiento que encuentran mujeres que, al postular, avanzan hasta las nóminas que se remiten a la autoridad.

Por otro lado, desde el organismo afirman que el aumento de las postulaciones de mujeres explica directamente el incremento en los nombramientos, porque si bien aún son minoría, sus postulaciones tienen una alta tasa de éxito: en las nóminas (ternas o cuaternas) en que hay una mujer para que la autoridad defina, el 54% de los nombramientos recae en una mujer, es decir, más de la mitad.

De hecho, los datos también coinciden. Y es que desde 2020 que el porcentaje de mujeres que postula a los cargos ADP ha crecido sostenidamente, pasando del 30% al 37% este año, el porcentaje más alto en la historia del sistema.

Eso sí, las mujeres aún representan sólo 14 mil de las 50 mil postulaciones que tiene el sistema, ya que los hombres en promedio postulan a muchas más convocatorias, en promedio cinco, mientras que las mujeres, tres.

Pedro Guerra, director nacional del Servicio Civil, destaca el avance, pero asegura que hay que seguir avanzando: “El servicio por años y en distintas administraciones ha tenido una cruzada por fomentar la participación de mujeres en cargos de liderazgo. Aunque aún podemos seguir mejorando , hoy vemos que el 38% de los cargos ADP está en manos de una mujer, lo que supera con creces la participación de mujeres respecto el sector privado, que bordea el 26% ”.

También detalla que “estamos convencidos de que la equidad es un valor porque al tener diversidad la gestión pública también mejora, al combinar miradas y habilidades distintas. Por eso, también tenemos un programa de mentoría para profesionales en el Estado que se llama +Mujeres y que ya tiene más de 600 funcionarias públicas que son parte de esta red que busca prepararlas para que puedan asumir cargos de liderazgo. De ese grupo, cerca del 10% ha señalado que después del programa han podido acceder a nuevos cargos de liderazgo”.