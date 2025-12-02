“Es una gran responsabilidad”: Verónica Encina es elegida coordinadora general del bloque de defensores públicos del Mercosur

La Defensora Nacional, Verónica Encina Vera, fue elegida por unanimidad como coordinadora general del Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur (Blodepm) para el período 2025–2027.

Su designación fue comunicada en la reunión del organismo que se realizó el pasado 27 de noviembre en Asunción, Paraguay. “ Este nombramiento es un reconocimiento al liderazgo que tiene nuestro país en el sistema de justicia de las Américas y -sobre todo- a la solidez y prestigio que tiene la Defensoría Penal Pública de Chile”, destacó Encina.

La abogada recalcó que “en lo personal, es un orgullo y una gran responsabilidad que asumo como uno de los principales desafíos de mi gestión”.

En la misma línea, la máxima autoridad de la Defensoría Penal Pública de Chile destacó que “ estar a cargo de la coordinación general del Bloque refuerza el rol que nuestra institución ha venido desempeñando en la región en materia de promoción y defensa de los derechos humanos de las personas imputadas, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad”.

Junto con la elección de Verónica Encina, también asumieron los nuevos integrantes del Consejo Directivo del Bloque: como vicecoordinador, Adrián Arévalos, en representación de la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay; como secretaria general, Carolina Ocampo, por la Comisión de Defensa de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional de la República Argentina (AMFJN); y como tesorera, Stella Maris Martínez, en representación de la Defensoría General de la Nación Argentina, entre otros miembros.

Qué es el Blodepm

El Blodepm es un órgano creado por los países del Mercosur con el propósito de fortalecer institucionalmente las defensorías públicas de la región , promoviendo una coordinación interinstitucional que redunde en una mejor protección de los derechos humanos de las personas que requieren defensa penal pública.

Entre sus objetivos generales se encuentra defender, en el ámbito de la defensa pública oficial, la plena vigencia de los derechos humanos y de las garantías reconocidas en los acuerdos, tratados e instrumentos internacionales, así como en las constituciones y leyes internas de los Estados miembros.