Altercado en cancha deportiva termina con una persona fallecida en La Pintana

Una persona perdió la vida en horas de la noche luego de una pelea que se registró en una cancha deportiva en la comuna de La Pintana.

El hecho se produjo alrededor de la medianoche, cuando un sujeto llegó hasta el lugar y comenzó una discusión con quienes se encontraban practicando deporte.

Según mencionó el comisario Rodrigo Gana, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, “mientras estaban finalizando la jornada, llegó la víctima, a bordo de una bicicleta, en un estado alterado, llegó, se integró al lugar y empezó a tener conflicto con las personas”, añadiendo que “ingresó al galpón donde ellos guardaban elementos deportivos y comenzó a lanzárselos”.

“Las personas que estaban en el lugar lo redujeron y en esas reducción es donde él fallece en el lugar”, detalló.

La víctima corresponde a un hombre de 35 años, y según detalló el funcionario policial, “en el lugar no se observaron lesiones vitales, visibles, por eso es importante la autopsia correspondiente”, añadiendo que “conforme a los protocolos, va a ser sometido el resultado toxicológico e histológico por parte del Servicio Médico Legal”.

A raíz del hecho es que fueron detenidas cinco personas.