SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Altercado en cancha deportiva termina con una persona fallecida en La Pintana

    El hecho se registró en horas de la noche, y a raíz de este hay cinco personas detenidas.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Una persona perdió la vida en horas de la noche luego de una pelea que se registró en una cancha deportiva en la comuna de La Pintana.

    El hecho se produjo alrededor de la medianoche, cuando un sujeto llegó hasta el lugar y comenzó una discusión con quienes se encontraban practicando deporte.

    Según mencionó el comisario Rodrigo Gana, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, “mientras estaban finalizando la jornada, llegó la víctima, a bordo de una bicicleta, en un estado alterado, llegó, se integró al lugar y empezó a tener conflicto con las personas”, añadiendo que “ingresó al galpón donde ellos guardaban elementos deportivos y comenzó a lanzárselos”.

    “Las personas que estaban en el lugar lo redujeron y en esas reducción es donde él fallece en el lugar”, detalló.

    La víctima corresponde a un hombre de 35 años, y según detalló el funcionario policial, “en el lugar no se observaron lesiones vitales, visibles, por eso es importante la autopsia correspondiente”, añadiendo que “conforme a los protocolos, va a ser sometido el resultado toxicológico e histológico por parte del Servicio Médico Legal”.

    A raíz del hecho es que fueron detenidas cinco personas.

    Más sobre:La PintanaPolicialHomicidio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    IPC de febrero sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cinco años y medio

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Camión se incendia en plena Autopista Central: Bomberos trabaja en controlar la emergencia

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    Italia cierra su Embajada en Irán “por motivos de seguridad” en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Lo más leído

    1.
    Remodelación de nueva casa de Boric avanza a paso firme mientras San Miguel se acomoda a su llegada

    Remodelación de nueva casa de Boric avanza a paso firme mientras San Miguel se acomoda a su llegada

    2.
    Futura ministra Steinert visita Cesfam en San Bernardo: “Nos vamos con varios puntos para trabajar de manera urgente”

    Futura ministra Steinert visita Cesfam en San Bernardo: “Nos vamos con varios puntos para trabajar de manera urgente”

    3.
    Minsal inaugura puntos de vacunación contra la influenza y el Covid-19 en estaciones del Metro de Santiago

    Minsal inaugura puntos de vacunación contra la influenza y el Covid-19 en estaciones del Metro de Santiago

    4.
    Eduardo Lagos se activa tras incautación de celulares en domicilio de su secretaria y pide limitar extracción de datos

    Eduardo Lagos se activa tras incautación de celulares en domicilio de su secretaria y pide limitar extracción de datos

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Jaime Quintana apunta a Kast por avance del proyecto de conmutación de penas: “La idea del gobierno de emergencia se cae”
    Chile

    Jaime Quintana apunta a Kast por avance del proyecto de conmutación de penas: “La idea del gobierno de emergencia se cae”

    Camión se incendia en plena Autopista Central: Bomberos trabaja en controlar la emergencia

    Altercado en cancha deportiva termina con una persona fallecida en La Pintana

    IPC de febrero sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cinco años y medio
    Negocios

    IPC de febrero sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cinco años y medio

    Temor en mercados: petróleo anota mayor alza diaria desde que estalló guerra en Irán y el Ipsa pasa a negativo en el año

    Chile fue el sexto país de la Ocde con la tasa de desempleo más alta en 2025

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo
    Tendencias

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Las localidades de Chile que rompieron récords históricos de calor extremo en febrero de 2026

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    “Esperábamos más de la U”: en Palestino muestran sorpresa por el bajo desempeño de los azules en la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    “Esperábamos más de la U”: en Palestino muestran sorpresa por el bajo desempeño de los azules en la Copa Sudamericana

    Voltereta sevillana: prensa andaluza ahora destaca dos récords de Alexis Sánchez en medio de críticas por su momento

    La opción mundialista que se le cae a Jorge Sampaoli

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026
    Tecnología

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”
    Cultura y entretención

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

    Al fin Morrissey hace noticia por su música: el pedregoso regreso al disco del cantante

    Los Jaivas regresan al Teatro Caupolicán para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral
    Mundo

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    Italia cierra su Embajada en Irán “por motivos de seguridad” en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    El Ejército de Irán advierte de ataques “más intensos y generalizados” en sus represalias contra Estados Unidos e Israel

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos
    Paula

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda