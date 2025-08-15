Altercado en discoteca de San Bernardo deja un fallecido: carabinero de franco disparó tras amenazas a sus familiares

Este viernes alrededor de las 3:00 de la mañana se produjo un altercado en una discoteca de San Bernardo, de la región Metropolitana.

Entre la calle Barros Arana con Covadonga, un funcionario de Carabineros de franco disparó contra dos sujetos, causándole la muerte a uno de ellos.

El otro hombre está en riesgo vital y está siendo tratado en el Hospital Barros Luco.

De acuerdo a información preliminar, el funcionario estaba fuera de servicio y usó su arma de servicio para repeler una agresión a su familia.

El fiscal Juan Carlos Hidalgo, de la Fiscalía Occidente, comentó a T13 que “el funcionario de Carabineros se encontraba al interior de la discoteca en calidad de franco con su armamento personal en regla”.

Allí, “recibe una llamada de auxilio de parte de sus familiares y de su pareja, quien se encontraba al exterior de la discoteca. Ellos señalan que habían sido amedrentados y amenazados por un grupo de sujetos que se movilizaban en automóviles”, explicó el fiscal.

Según Hidalgo, “producto de lo anterior, el funcionario salió en defensa de sus familiares y se encuentra directamente con los imputados”.

Por su lado, el general Manuel Cifuentes, Jefe de Servicio Zona Metropolitana, señaló que “a priori podríamos descartar claramente de que él no estaba ejerciendo ningún labor de seguridad acá, sino que estaba en un rato de esparcimiento”.

“Lo que también nos impresiona es que él está en normal estado de temperancia alcohólica , por lo tanto, verificamos que su armamento particular estuviera en regla. Esto quiere decir que sus inscripciones y sus habilitaciones pertinentes para portarlas”, subrayó Cifuentes.

El general concluyó que “desde esa perspectiva no tenemos un reproche que hacer.

El funcionario se encuentra detenido mientras se realizan las diligencias.