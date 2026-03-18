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    Alumna agrede con arma blanca a tres funcionarios de colegio de Buin: fue detenida por Carabineros

    El hecho se registró durante la noche en el establecimiento que imparte clases de enseñanza media a través del sistema 2x1.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Una escolar de 20 años de edad fue detenida la noche del martes tras protagonizar un ataque con arma blanca en un colegio de Buin, en el que tres funcionarios del recinto educacional resultaron con lesiones cortantes.

    Según informes preliminares, todo habría comenzado tras una discusión registrada en dependencias del Colegio Pukaray, que falicita sus instalaciones en horario vespertino a la Escuela del Cariño, la que imparte clases de enseñanza media a través del sistema 2x1.

    El enfrentamiento verbal escaló rápidamente y derivó en que la agresora -una alumna repitente- sacara un cuchillo, dejando heridos a la directora subrogante, una docente y a un inspector del establecimiento.

    En declaraciones a la prensa local, el alcalde de Buin, Miguel Araya, repudió la agresión, la que calificó como “un hecho aislado” pero que “nos obliga a ponernos en alerta”.

    La autoridad comunal indicó que la agresión motivó la activación de la red de emergencia que involucra a unidades policiales y operarios del sistema de salud, para el pronto traslado de los lesionados a un recinto médico, los que presentan cortes de carácter leve en sus manos y brazos.

    La alumna atacante, en tanto, fue detenida por Carabineros y derivada a una unidad policial.

    Más sobre:PolicialBuincolegioalumnaagresiónfuncionariosarma blanca

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