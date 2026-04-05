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    Amplían hasta el miércoles detención de excarabineros acusados por agresión sexual y eventual encubrimiento en Valparaíso

    El miércoles 8, a las 11 de la mañana, será la audiencia de formalización.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Foto referencial SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE.

    El Juzgado de Garantía de Valparaíso resolvió ampliar hasta el próximo miércoles la detención de dos exfuncionarios de Carabineros, por su participación en un eventual delito de violación a una mayor de 18 años.

    Ambos fueron aprehendidos el pasado sábado en Valparaíso, a raíz de una denuncia por presunto delito de carácter sexual. De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se habrían desarrollado durante un procedimiento policial en el que una mujer fue fiscalizada por los funcionarios, durante la madrugada del mismo día de la detención.

    La persecutora Soledad Díaz explicó entonces que “la víctima, junto a familiares, concurrió al hospital para constatar sus lesiones, y en ese lugar se toma conocimiento del hecho, el cual es denunciado ante la policía”.

    Los hombres, de iniciales H.O. y D.T. permanecieron bajo custodia policial, mientras se efectuaban diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos. Uno de ellos es sindicado como el principal imputado la agresión sexual, mientras que el segundo fue aprehendido por su eventual participación en calidad de encubridor.

    En su primer control, que inició a las 11:20 horas de este domingo en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, se determinó ampliar el plazo de detención hasta el miércoles, a las 11 de la mañana por diligencias pendientes.

    72 horas adicionales solicitó la Fiscalía, para revisar videos, obtener nuevas declaraciones de la víctima y de testigos y reunir la mayor cantidad de antecedentes. La defensa de los imputados no se opuso a la ampliación, argumentando su objetivo de acceder a la carpeta investigativa.

    Luego de la audiencia, el abogado defensor, Leonardo Contreras, declaró que “La solicitud del Ministerio Público se ajusta a lo que nosotros creemos que es la presunción se inocencia. Acá hay un tema de prejuicio con la conducta de los Carabineros, faltan antecedentes y los que hay son sumamente confusos, y hay un problema en cuanto a los procedimientos de investigación y la toma de decisiones de las autoridades superiores de Carabineros”.

    Por su parte, el persecutor Carlos Ribas señaló que “esto es un delito flagrante. Se realizaron diligencias de investigación que darían cuenta de la participación eventual de los dos funcionarios policiales en un delito de connotación sexual. Es un delito grave, es una situación muy grave”.

    Los exfuncionarios ingresarán al módulo 118 del Centro Penitenciario de Valparaíso, con el propósito de resguardar su integridad física, al haber sido funcionarios públicos.

    Cabe recordar que la Prefectura de Carabineros de Valparaíso ordenó la desvinculación de los ex uniformados, además de instruir la apertura de un sumario administrativo.

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