Ante la CELAC: Pérez Mackenna llama al trabajo conjunto contra la migración irregular y a fortalecer el control fronterizo

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, en cumbre de la CELAC.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, realizó un llamado a enfrentar la inmigración irregular de forma conjunta y a reforzar el control fronterizo, durante su exposición en la décima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada en Bogotá, Colombia.

En su exposición frente a los demás jefes de Estado y cancilleres, Pérez Mackenna aseguró que las familias de América Latina enfrentan nuevos riesgos, asociados al crimen organizado y al narcotráfico, la migración irregular, bajo crecimiento económico de los países, sumado a la baja productividad, informalidad laboral y vulnerabilidad social.

“Todo esto constituye una preocupación compartida de nuestras sociedades y la principal urgencia que toca a nuestra puerta”, afirmó el secretario de Estado.

En ese sentido, hizo un llamado al resto de las naciones a unirse para hacer frente a la migración irregular.

“Estos desafíos no pueden ser resueltos sólo mediante la acción individual de nuestros gobiernos” , agregó la autoridad.

Pérez Mackenna ejemplificó con la situación ocurrida durante la pandemia por Covid-19, gestionada durante el gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

“Se requiere colaboración, intercambio de información, trabajo conjunto y una voluntad política compartida”, puntualizó el canciller.

Así, frente al resto de los asistentes aseguró que “la CELAC tiene la oportunidad de ser un espacio que promueva esta perspectiva. Para eso, debemos repensar las prioridades y orientar sus planes de acción y declaraciones hacia objetivos claros, medibles y alcanzables”.

Al respecto, destacó que para Chile hay tres prioridades, en línea con el denominado “gobierno de emergencia” de José Antonio Kast: la seguridad, el crecimiento económico y la confianza.

“Tres pilares que orientan nuestra acción y que consideramos fundamentales para el bienestar de nuestras sociedades”, sostuvo la autoridad.

Por lo anterior, llamó a sus pares a que “evitemos que nuestras agendas se diluyan en discusiones retóricas o ideologizadas (...)”.

“Expresamos nuestro especial interés en el fortalecimiento de medidas de control fronterizo, la incorporación de tecnologías en los pasos habilitados y la cooperación para establecer mecanismos efectivos de reconducción de migrantes en situación irregular”, agregó el canciller.

Estado de derecho e inversión

En su intervención, Pérez Mackenna también hizo un llamado a los presentes a respetar el Estado de derecho, con miras a resguardar la seguridad de los países y también el crecimiento económico de las naciones.

“Desde Chile hacemos un llamado a activar con determinación todos los mecanismos jurídicos y políticos que garanticen la vigencia plena del Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia. Solo sobre la base de la legalidad podremos sostener el orden, la seguridad y el crecimiento de nuestros países”, añadió la autoridad.

Asimismo, hizo hincapié en que América Latina y el Caribe tienen una “oportunidad estratégica única”.

“Podemos avanzar desde economías centradas en la exportación de materias primas hacia modelos basados en el conocimiento, la innovación y el desarrollo del capital humano”, afirmó, llamando a avanzar en integración económica y a la atracción de inversiones “de manera inteligente”, para impulsar el crecimiento y la capacidad productiva.