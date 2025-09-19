Anuncian cierre del Paso Los Libertadores por inestabilidad climática en la cordillera

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado durante este sábado 20 de septiembre debido a la inestabilidad climática pronosticada en la zona cordillerana, lo que impide garantizar una transitabilidad segura para los usuarios.

La decisión fue informada por el Sistema Integrado Cristo Redentor, tras la coordinación entre las autoridades de vialidad de Chile y Argentina.

De acuerdo con lo comunicado, a partir de las 10.00 horas de Chile y Argentina se procederá al cierre de las barreras de Guardia Vieja, en territorio chileno, y Uspallata, en el lado argentino.

Posteriormente, el Túnel Internacional Cristo Redentor quedará clausurado a partir de las 12.00 horas de ambos países. La suspensión aplica para todo tipo de vehículos sin excepción.

Las autoridades fronterizas hicieron un llamado a los usuarios a mantenerse informados antes de planificar sus viajes, recordando que cualquier actualización sobre la reapertura o nuevas medidas será difundida oportunamente a través de los canales oficiales.

Asimismo, recomendaron seguir las cuentas de X @UPFronterizos y @CFLOsLibertador, donde se entregan reportes en tiempo real sobre las condiciones del tránsito en la ruta internacional.