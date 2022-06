Aplazan formalización de sujeto que habría disparado y dado muerte a comunero mapuche en Villarrica: permanecerá en prisión hasta el miércoles

Mauricio Briceño Medina (51) es el detenido por presuntamente disparar y causarle la muerte a un comunero mapuche, por lo que permanecerá detenido hasta el miércoles 8 de junio, a la espera de nuevos antecedentes para ser formalizado por el delito de homicidio.

Se esperarán los resultados de la autopsia de Eloy Alarcón Manquepan (33), quien falleció en un confuso incidente perpetuado por un disparo de revolver. El hecho se registró la mañana de este sábado en el sector Liumalla Km10 interior, comuna de Villarrica, Región de La Araucanía.

En sus resoluciones la magistrada Marianella Arellano Vaillant estableció que “el Ministerio Público solicita la ampliación del plazo de la detención del imputado Mauricio Briseño Medina y fundamenta su petición señalando en primer lugar, que se trata de una investigación compleja”.

“Los hechos ocurrieron recién el día de ayer 4 de mayo, alrededor de las 10:50 horas de la mañana, faltan antecedentes objetivos, tales como el pre informe de la autopsia que debe evacuar el Servicio Médico Legal, que todavía no lo tiene en su poder. Las investigaciones que debe realizar Laboratorio de Criminalística de Carabinero (Labocar)de Temuco, entre otras, la pericia del arma que fue incautada y que dice relación con los hechos”, explicó Arellano.

De acuerdo a los antecedentes preliminares de la investigación que desarrolla el fiscal Carlos Contreras, existen varias aristas respecto a las causas que habrían originado el crimen.

En la primera declaración de Briceño ante la magistrada Marianella Arellano Vaillant de Villarrica sostuvo que: “Llamé a Carabineros y a la ambulancia. A Carabineros entregué el arma que utilicé en el disparo por el robo. De ahí me sacaron de la propiedad, me esposaron, me llevaron a la Comisaría de Villarrica”.

En detalle, Briceño le dijo a Carabineros de que estaba en su casa cuando llegaron tres vecinos, uno de ellos, Alarcón Manquepan portando un hacha y otros dos acompañantes con machetes, quienes lo comenzaron a amenazar.

Debido a que el incidente fue escalando en el nivel de agresividad y según la versión de Briceño, la persona que tenía el hacha lo intentó atacar, por lo que disparó con un revólver de su propiedad, hiriéndolo en el pecho.

Celinda Domuihual defensora Penal Pública en representación de Mauricio Briceño argumentó que “en primer término concurren a circunstancias que dan a entender que hay que presumir al menos, que estamos ante una legítima defensa. Primero hay una agresión ilegítima, puesto que de no reaccionar a tiempo mi representado, habría sido víctima de algún golpe un con un elemento, con un hacha que es lo que señala el parte policial”.

Añade en su argumento que “respecto la necesidad racional del medio empleado magistrado; lo cierto es que debe ser apreciada esta situación en concreto, desde la perspectiva del agredido. En este caso el peligro que justifica la defensa de esta persona, está constituido principalmente por la situación que enfrenta en el momento de ser atacado, con el criterio común de una persona qué se enfrentaría en una situación similar. Debiera analizarse esta necesidad de defensa, ante la agresión y la consiguiente reacción”, cerró la abogada Celinda Domuihual.

Otra de las versiones entregadas por los testigos del hecho, señalan que los tres integrantes de la comunidad, entre ellos la víctima, concurrieron al predio a comunicar a su propietario, que se encontraban en un proceso de recuperación de los terrenos, por los cual existen antecedentes de que pertenecían a la comunidad.

Así también explican que Briceño habría reaccionado de forma violenta disparando en contra del comunero, quién falleció en el Hospital de Villarrica, hasta donde fue trasladado por sus familiares.

Por otro lado, existe una arista relacionada con litigios entre los vecinos, concretamente denuncias de amenazas. La más reciente del cinco de mayo, razón por la cuál Briceño Medina contaba con una medida de protección de los tribunales, con rondas periódicas de Carabineros de la 7ª comisaría de Villarrica.

La nueva audiencia de formalización de cargos quedo fijada para el próximo miércoles a las 12 horas.

En el intertanto Mauricio Briceño Medina permanecerá recluido en el Centro de cumplimiento Penitenciario de Villarrica, por ser el lugar más cercano a su domicilio