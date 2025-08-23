Armada confirma hallazgo de lancha Ana Belén en Punta Arenas: tripulación continúa desaparecida

En el sector de Escuadrón en Coronel se realizan las búsqueda de los 3 pescadores artesanales de la caleta Alto del Rey desaparecidos ayer. En la mañana de hoy se encontró por parte de un helicóptero de la Armada el bote volcado en el mar. CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Desde la Armada de Chile, confirmaron este viernes, el hallazgo de restos de la lancha Ana Belén, la que fue reportada como desaparecida durante la tarde de este jueves. Pese al hallazgo, la tripulación compuesta por cuatro personas, continúan desaparecida.

Desde el reporte de incidente, la institución desplegó un operativo de búsqueda para dar con cuatro ciudadanos paraguayos que están desaparecidos tras el hundimiento de la lancha en la que navegaban a 200 kilómetros al sur de Punta Arenas, en las cercanías de las islas Gilbert y Stewart, región de Magallanes.

Con todo, durante este viernes, desde la Gobernación Marítima de Puerto Williams, confirmaron el hallazgo de “restos náufragos” que corresponden a la barcaza accidentada.

El capitán de Navío Manuel Iturria, gobernador marítimo de Puerto Williams, informó que “a las 17:37 horas, el alcalde de mar de timbales reportó que la lancha Sebastián I, que acudió al llamado de la autoridad marítima, halló restos de la embarcación al sur de bahía Sea”.

El sector del hallazgo se encuentra al oeste de bahía Cook, a 226 kilómetros al sur de Punta Arenas y en las cercanías del extremo occidental del canal Beagle.

Tras lo anterior, la Armada desplegó el PSG “Isaza”, unidad operativa de la Tercera Zona Naval, para apoyar las tareas de rebusca.

Luego de encontrar los restos de la lancha, en dependencias de la Gobernación Marítima en Punta Arenas, se realizó una reunión donde se le informó de la situación a los familiares afectados, donde también se dispuso apoyo y contención, de acuerdo a la Armada.

La institución señaló que las labores de búsqueda de la tripulación se reiniciarán durante este sábado, debido a las condiciones meteorológicas adversas.

“Este hallazgo es resultado de un esfuerzo conjunto entre medios navales y aéreos de la Armada y la valiosa colaboración de embarcaciones particulares de la zona. Consignar además que, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas, se han acumulado más de siete horas y media de vuelo en el sector. La Armada de Chile mantendrá la búsqueda con todos los medios disponibles”, complementó Iturria.