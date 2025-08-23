SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Armada confirma hallazgo de lancha Ana Belén en Punta Arenas: tripulación continúa desaparecida

La búsqueda de cuatro personas de origen paraguayo se reiniciará durante este sábado, debido a las condiciones meteorológicas.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
En el sector de Escuadrón en Coronel se realizan las búsqueda de los 3 pescadores artesanales de la caleta Alto del Rey desaparecidos ayer. En la mañana de hoy se encontró por parte de un helicóptero de la Armada el bote volcado en el mar. CARLOS ACUNA/ATON CHILE CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Desde la Armada de Chile, confirmaron este viernes, el hallazgo de restos de la lancha Ana Belén, la que fue reportada como desaparecida durante la tarde de este jueves. Pese al hallazgo, la tripulación compuesta por cuatro personas, continúan desaparecida.

Desde el reporte de incidente, la institución desplegó un operativo de búsqueda para dar con cuatro ciudadanos paraguayos que están desaparecidos tras el hundimiento de la lancha en la que navegaban a 200 kilómetros al sur de Punta Arenas, en las cercanías de las islas Gilbert y Stewart, región de Magallanes.

Con todo, durante este viernes, desde la Gobernación Marítima de Puerto Williams, confirmaron el hallazgo de “restos náufragos” que corresponden a la barcaza accidentada.

El capitán de Navío Manuel Iturria, gobernador marítimo de Puerto Williams, informó que “a las 17:37 horas, el alcalde de mar de timbales reportó que la lancha Sebastián I, que acudió al llamado de la autoridad marítima, halló restos de la embarcación al sur de bahía Sea”.

El sector del hallazgo se encuentra al oeste de bahía Cook, a 226 kilómetros al sur de Punta Arenas y en las cercanías del extremo occidental del canal Beagle.

Tras lo anterior, la Armada desplegó el PSG “Isaza”, unidad operativa de la Tercera Zona Naval, para apoyar las tareas de rebusca.

Luego de encontrar los restos de la lancha, en dependencias de la Gobernación Marítima en Punta Arenas, se realizó una reunión donde se le informó de la situación a los familiares afectados, donde también se dispuso apoyo y contención, de acuerdo a la Armada.

La institución señaló que las labores de búsqueda de la tripulación se reiniciarán durante este sábado, debido a las condiciones meteorológicas adversas.

“Este hallazgo es resultado de un esfuerzo conjunto entre medios navales y aéreos de la Armada y la valiosa colaboración de embarcaciones particulares de la zona. Consignar además que, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas, se han acumulado más de siete horas y media de vuelo en el sector. La Armada de Chile mantendrá la búsqueda con todos los medios disponibles”, complementó Iturria.

Más sobre:Punta ArenasAna BelénMagallanesArmada

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Colombia anuncia una operación antiterrorista en Cali tras oleada de atentados en el país

China exige a EE.UU. el fin de la discriminación y el acoso contra los estudiantes chinos en el país

Pyongyang acusa a Seúl de realizar disparos de advertencia contra tropas norcoreanas en la frontera

Presidente Boric informa que se identificó a agresores de hinchas de U. de Chile en partido contra Independiente

Hombre muere baleado al interior de su vehículo cuando circulaba por San Ramón

Bolsonaro niega tener intención de huir de Brasil y exige que se revoque su arresto domiciliario

Lo más leído

1.
“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

2.
“Chao préstamo al Estado” en pensiones, fin a las contribuciones y crecer a 4%: el programa económico de Kast

“Chao préstamo al Estado” en pensiones, fin a las contribuciones y crecer a 4%: el programa económico de Kast

3.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

4.
Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

5.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Armada confirma hallazgo de lancha Ana Belén en Punta Arenas: tripulación continúa desaparecida
Chile

Armada confirma hallazgo de lancha Ana Belén en Punta Arenas: tripulación continúa desaparecida

Presidente Boric informa que se identificó a agresores de hinchas de U. de Chile en partido contra Independiente

Hombre muere baleado al interior de su vehículo cuando circulaba por San Ramón

Accidente de El Teniente y dos candidatas presidenciales: Así fue la cena minera de los industriales de Antofagasta
Negocios

Accidente de El Teniente y dos candidatas presidenciales: Así fue la cena minera de los industriales de Antofagasta

SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas en lectura de medidores

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez
Tendencias

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

Loco final en Quillota: Limache salva el empate ante O’Higgins en un partido que tenía en el bolsillo
El Deportivo

Loco final en Quillota: Limache salva el empate ante O’Higgins en un partido que tenía en el bolsillo

A la espera de lo que suceda con Independiente y la U: Conmebol programa los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Manuel Pellegrini golpea la mesa e insiste en el mercado del Betis: “Necesitamos plantel para satisfacer a los hinchas”

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo
Cultura y entretención

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo

Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Colombia anuncia una operación antiterrorista en Cali tras oleada de atentados en el país
Mundo

Colombia anuncia una operación antiterrorista en Cali tras oleada de atentados en el país

China exige a EE.UU. el fin de la discriminación y el acoso contra los estudiantes chinos en el país

Pyongyang acusa a Seúl de realizar disparos de advertencia contra tropas norcoreanas en la frontera

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo