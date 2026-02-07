Armada desplegó amplio operativo de salvamento en Cabo de Hornos tras emergencia de nave extranjera

Un amplio operativo de salvamento marítimo desplegó la Armada de Chile en el área de Cabo de Hornos, luego de que una nave mercante de bandera de Islas Marshall quedara sin propulsión en una de las zonas de navegación más complejas del mundo.

La emergencia se activó durante la tarde del viernes 6 de febrero en la jurisdicción de la Gobernación Marítima de Puerto Williams, cuando la embarcación “Frío Naruto”, con 22 tripulantes a bordo, reportó la pérdida de propulsión mientras navegaba desde Coronel con destino a Ghana, a unos 90 kilómetros al sur de Puerto Williams, en las cercanías de isla Hornos.

La alerta fue recibida a las 18:10 horas vía radial a través de la Alcaldía de Mar “Cabo de Hornos”, lo que motivó la activación inmediata de los protocolos de búsqueda y salvamento por parte de la Tercera Zona Naval.

Como parte del operativo, se dispuso el despliegue del helicóptero Naval 56 del Grupo Aeronaval Sur, además de los aviones de exploración aeromarítima P-111 y Naval 256. A ello se sumó el envío del Remolcador de Alta Mar (ATF) 66 “Galvarino” y del Patrullero de Servicio General (LSG) 73 “Isaza”, con el objetivo de resguardar la seguridad de la tripulación y monitorear posibles riesgos ambientales.

IVAN ALVARADO

El Subcentro de Coordinación de Búsqueda y Salvamento Marítimo de Puerto Williams mantuvo contacto permanente con la nave, evaluando la evolución del incidente y manteniendo los recursos activados ante eventuales acciones de rescate o contingencias medioambientales.

El Comandante del Distrito Naval Beagle y gobernador marítimo de Puerto Williams, capitán de Navío Manuel Iturria, destacó el despliegue coordinado de las unidades navales. “Este operativo conllevó el despliegue de diferentes unidades y reparticiones, estableciendo un trabajo coordinado para salvaguardar la vida humana en el mar. Esto es parte de las distintas operaciones que realiza la institución en la jurisdicción, manteniendo el control y vigilancia de las múltiples actividades marítimas en un área extensa y con compleja meteorología”, señaló.

La autoridad naval detalló que “la tarde del seis de febrero se activó un caso SAR en cercanías del Cabo de Hornos. La nave perdió propulsión y derivaba producto de los fuertes vientos, por lo que la Tercera Zona Naval desplegó medios de superficie y aeronavales en coordinación con las alcaldías de mar, concurriendo en auxilio de los 22 tripulantes”. Agregó que la emergencia fue superada durante la mañana del 7 de febrero, “sin tener que lamentar la pérdida de vidas humanas ni daños al medioambiente”.

Durante la madrugada del sábado, la nave mercante logró recuperar sus capacidades de propulsión y retomó su navegación escoltada por el remolcador “Galvarino”, mientras la Armada mantuvo el monitoreo durante su tránsito por la jurisdicción.

Desde la institución reiteraron su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en el mar y la protección del medioambiente marino, especialmente en zonas de alta complejidad meteorológica como el área de Cabo de Hornos.