    Nacional

    Armada detalla complejidades en búsqueda de joven argentino desaparecido en La Serena

    El adolescente de 17 años fue arrastrado por el mar el pasado lunes mientras se bañaba junto a sus hermanos y primos en la playa Cuatro Esquina.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    La búsqueda del adolescente argentino de 17 años que desapareció hace una semana en la playa Cuatro Esquinas, en La Serena, continúa sin resultados, en medio de condiciones marítimas que han dificultado el trabajo de las unidades desplegadas en la bahía de Coquimbo.

    El joven fue arrastrado por el mar el pasado lunes mientras se bañaba junto a sus hermanos y primos, en un sector conocido por la presencia de fuertes corrientes y cambios bruscos en las mareas.

    En conversación con Meganoticias, el teniente Alessandro Bisso, capitán de Puerto de Coquimbo, explicó los desafíos que ha enfrentado el operativo, que integra a la Armada junto a equipos municipales, salvavidas y organismos privados. Según el oficial, se trata de un trabajo “mancomunado”, aunque condicionado por las dificultades propias del sector.

    “La cantidad de medios desplegados y de personal ha permitido establecer un área de búsqueda completa, porque el punto, justamente en Cuatro Esquinas, es un sector en el cual convergen una especie de corrientes submarinas”, señaló.

    A esas condiciones se suman los efectos de la meteorología y de las mareas en la bahía, explicando que “desafortunadamente, según las condiciones meteorológicas del sector, las cuales han sido un poco adversas, el cuerpo del joven puede estar tanto para el área norte, como para el área sur”, sostuvo.

    El capitán del puerto explicó además que la topografía submarina ha complejizado la labor de buzos y equipos especializados, indicando que “las labores han sido arduas y hemos tratado de abarcar la mayor cantidad de puntos de interés, ya que aquí en los sectores existen unos puntos que son pozones. Aquí la superficie submarina no es lisa, tiene unas áreas que son una especie de hoyos, por así decirlo”.

    “Aquí se ha hecho un arduo trabajo para también darle la tranquilidad a la familia de que se han derivado todos los medios y el personal capacitado para poder reforzar estas labores en el sector”, sentenció.

