SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Armando Fernández Larios enfrentará esta semana a la justicia de EE.UU. tras ser detenido por el ICE

    Este jueves, el exagente de la DINA deberá comparecer ante un tribunal migratorio, dando inicio a un proceso judicial que se podría extender un año. Desde Chile, las agrupaciones de derechos humanos siguen la atentamente la situación y critican la poca diligencia de Cancillería.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega

    Al menos cinco son las solicitudes de extradición que ha dictado la Corte Suprema en contra del exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Armando Fernández Larios, quien se encontraba radicado en Estados Unidos tras reconocer su participación en el crimen del excanciller Orlando Letelier durante la dictadura de Augusto Pinochet.

    Eso hasta que hace algunas semanas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, más conocido como ICE -por sus siglas en inglés-, lograra su detención en Fort Myers, Florida y acusando que se encuentra en una situación migratoria irregular.

    Hasta ahora no se conocen detalles sobre el estado migratorio en el que se encuentra Fernández Larios en el país encabezado por Donald Trump, ya que en algún momento se planteó que podría estar asilado.

    Sin embargo, de aquello no existe claridad. Menos aún cuando ya se ha fijado para este jueves una audiencia en la que el exagente de la DINA deberá enfrentar a la justicia migratoria de ese país.

    Un proceso extendido

    Desde que fue detenido por el ICE, Fernández Larios ha permanecido detenido en en Centro de Procesamiento Krome, en el estado de Miami. Ese recinto penitenciario es administrado por la policía migratoria y ha hecho noticia por las condiciones en la que se encuentran recluidas las personas mientras esperan que se resuelva su situación migratoria.

    Hasta ahora el exagente de la DINA estaría catalogado en dicho recinto de reclusión como una persona en situación migratoria irregular, dado que no se han aportado antecedentes que den cuenta de un estatus legal vigente. Así lo informó Cancillería a la ministra en visita a cargo de la causa, Paola Plaza, a través de un oficio reservado que tuvo a la vista La Tercera.

    Desde ese recinto, deberá comparecer este jueves 19 de febrero ante el tribunal migratorio de la ciudad. Según la localización de su reclusión, la situación migratoria de Fernández Larios será revisada por el Tribunal de Inmigración de Miami Krome, donde se iniciará su proceso judicial. Según conocedores del proceso, en esta audiencia el acusado de una serie de homicidios comenzará la evaluación formal de su situación migratoria, así como también se podrían dictar medidas judiciales respecto a aquello.

    Fuentes del gobierno, afirman que en esta ocasión ni Cancillería ni ningún organismo nacional participaría de la causa migratoria de Fernández Larios en Estados Unidos, ya que -afirman- correspondería a un caso que lleva EE.UU. en contra del ciudadano chileno. Ese escenario cambiaría en caso que se dicte alguna expulsión o deportación, donde el país tendría que coordinar dicha ejecución.

    A pesar de aquello, a través del oficio reservado y a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, se le informó a la magistrada que puede que dicho proceso “se extienda por un periodo prolongado, incluso superior a un año”.

    Lo anterior, porque según explican quienes conocen del proceso migratorio estadounidense, cualquier decisión del tribunal que evaluará la situación de Fernández Larios este jueves es apelable ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). La resolución de este último tribunal superior es nuevamente apelable en alguna de las cortes de apelaciones de EE.UU., pudiendo así pasar el caso de la justicia migratoria, a la ordinaria. Lo que podría extender la causa.

    Víctimas en espera

    Mientras aquello ocurre en Estados Unidos, en Chile, Fernández mantiene cinco causas que son indagadas por la ministra en visita, Paola Plaza. De estas, dos son por causas relacionadas a la Caravana de la Muerte, una por la causa Pisagua, otro en el caso del exembajador Orlando Letelier y otra catalogada como “Carmelo”.

    Consultada al respecto, Karinna Fernández, abogada en el caso Caravana de la muerte Calama y La Serena, afirma que existe una manifiesta “preocupación de todos los familiares” de las víctimas de derechos humanos toda vez que a su juicio, el exagente “ha recibido la protección de las autoridades norteamericanas desde el año 87″.

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Con su reciente detención, afirma la abogada, se ha generado mayor incertidumbre en las personas que representa, dado que “existe escasa información que se ha obtenido por parte de la autoridad de Cancillería, en este caso que obran como autoridad central en estas causas”.

    “A los familiares, y a mí como representante y a los defensores de derechos humanos que participan del proceso, efectivamente nos lamentamos mucho la ausencia de un accionar activo por parte de Cancillería y por parte del canciller, mencionando justamente que requieren que Fernández Larios regrese a Chile”, concluye la abogada.

    Más sobre:JusticiaEstados UnidosICEDictaduraMigracionesFernández Larios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El regreso recargado del spin-off de El Marginal: “La gente quiere la serie y pide más”

    Vallejo y críticas por viaje de Boric a Rapa Nui: “La gestión no se centra solo en la presencia del Presidente”

    La compleja situación que tiene a Llanquihue descabezado por más de 150 días

    Corte de Apelaciones de Concepción ordena a universidad adecuar carga académica de estudiante de diseño gráfico con TEA

    Derrumbe en El Teniente: Fiscalía cita al presidente ejecutivo de Codelco tras auditoría que reveló ocultamiento de información

    Ossandón ratifica que futuro del secretario del Senado se definirá luego del pronunciamiento de la comisión de Constitución

    Lo más leído

    1.
    Decisión unánime: Corte de Apelaciones de Santiago rechaza desafuero del gobernador Claudio Orrego por el caso ProCultura

    Decisión unánime: Corte de Apelaciones de Santiago rechaza desafuero del gobernador Claudio Orrego por el caso ProCultura

    2.
    “Para que nunca olvides mi cara”: la condena a carabineros de Estación Central por torturar detenidos y falsear reportes

    “Para que nunca olvides mi cara”: la condena a carabineros de Estación Central por torturar detenidos y falsear reportes

    3.
    Anuncian cierre temporal de paso fronterizo Cristo Redentor tras detección de mosquito que transmite el dengue

    Anuncian cierre temporal de paso fronterizo Cristo Redentor tras detección de mosquito que transmite el dengue

    4.
    Delegado presidencial de La Araucanía: “Estamos entregando una región en mucho mejor condición que como la recibimos el 2021″

    Delegado presidencial de La Araucanía: “Estamos entregando una región en mucho mejor condición que como la recibimos el 2021″

    5.
    Celulares en “Modo Aula”: Mineduc lanza campaña y orientaciones por ley que prohíbe dispositivos móviles en las salas de clases

    Celulares en “Modo Aula”: Mineduc lanza campaña y orientaciones por ley que prohíbe dispositivos móviles en las salas de clases

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Vallejo y críticas por viaje de Boric a Rapa Nui: “La gestión no se centra solo en la presencia del Presidente”
    Chile

    Vallejo y críticas por viaje de Boric a Rapa Nui: “La gestión no se centra solo en la presencia del Presidente”

    La compleja situación que tiene a Llanquihue descabezado por más de 150 días

    Corte de Apelaciones de Concepción ordena a universidad adecuar carga académica de estudiante de diseño gráfico con TEA

    Chile registra la mejor cifra de turistas extranjeros desde 2017 y argentinos encabezan por cuarto año consecutivo
    Negocios

    Chile registra la mejor cifra de turistas extranjeros desde 2017 y argentinos encabezan por cuarto año consecutivo

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    MOP anuncia millonaria inversión para casi triplicar tamaño del aeropuerto de Punta Arenas

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito
    Tendencias

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Todas las personas que renunciaron a sus puestos por aparecer en los documentos de Epstein

    Óscar Opazo acuerda su arribo como flamante refuerzo de Everton
    El Deportivo

    Óscar Opazo acuerda su arribo como flamante refuerzo de Everton

    La reacción de Gianni Infantino tras la denuncia de racismo de Vinícius Júnior en el triunfo del Real Madrid ante Benfica

    Las horas claves de Aníbal Mosa en su lucha por tomar el control absoluto de Colo Colo

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    El regreso recargado del spin-off de El Marginal: “La gente quiere la serie y pide más”
    Cultura y entretención

    El regreso recargado del spin-off de El Marginal: “La gente quiere la serie y pide más”

    Miley Cyrus vuelve a ser Hannah Montana 20 años después

    Pedro Almodóvar vuelve al castellano con Amarga Navidad: lo que se sabe de un nuevo e íntimo juego de espejos

    La alternativa de Canadá a la Doctrina Trump para las Américas
    Mundo

    La alternativa de Canadá a la Doctrina Trump para las Américas

    Guía para entender la inestabilidad política de Perú: ocho presidentes en una década

    Flavio Escobar, el experimentado economista que se perfila como nuevo cónsul de Bolivia en Chile

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones