Armando Fernández Larios cae en manos del ICE: las condenas por crímenes de lesa humanidad que lo esperan en Chile

El temible Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que dirige Gregory Bovino, el comandante en jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) acaba de publicar un listado de 42 chilenos detenidos.

El listado, titulado como “Arrestados: lo peor de lo peor”, incluye lo que para el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos son “los peores criminales extranjeros arrestados” por el ICE.

En el lugar número nueve de la lista figura Armando Fernández Larios, el exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura del general Augusto Pinochet.

En la ficha de Fernández se especifica que el chileno está condenado por homicidio y fue detenido en Fort Myers, Florida.

Su captura fue confirmada por el canciller Alberto van Klaveren. “En el caso de Fernández Larios lo que sabíamos, y obviamente se ha podido constatar por la publicación reciente que ha hecho Estados Unidos, es que estaba detenido y estaba detenido hace bastante tiempo. Sobre su situación legal específica en Estados Unidos a nosotros no nos corresponde informar sobre eso, pero lo que puedo señalar es que sí está detenido y creemos que obviamente esa calificación que se ha hecho a Fernández Larios corresponde absolutamente a la realidad", comentó el ministro de Relaciones Exteriores.

De hecho respecto del exagente de la DINA, la Segunda Sala de la Corte Suprema ya había autorizado, en más de un caso, su extradición por varias causas de delitos de lesa humanidad en los que figura como autor. Los procesos que fueron iniciados hace años por el ministro Mario Carroza y algunos de ellos ahora están en manos de la magistrada Paola Plaza.

Según información del Poder Judicial, en el máximo tribunal Fernández mantiene cinco causas en las cuales se ha solicitado su extradición. De estas, dos son por causas relacionadas a la Caravana de la Muerte, una por la causa Pisagua, otro en el caso del exembajador Orlando Letelier y otra catalogada como “Carmelo”.

En detalle, la primera extradición solicitada fue la denominada “Caravana de la muerte Calama”, cuya causa ingresó al máximo tribunal en 2007. La segunda corresponde al crimen del exembajador de Chile en Estado Unidos, Orlando Letelier, donde en 2016 se aprobó la extradición como autor del crimen de Ronie Moffitt, secretaria de Letelier y quien también falleció a causa del atentado.

Ese mismo año también se le requirió internacionalmente en la causa calificada como “Caravana de la Muerte La Serena”, en la cual se le responsabiliza como autor del delito de homicidio por hechos ocurridos en octubre de 1973. En 2016 también existe otro caso en su historial, pero que se mantiene reservado, sin embargo estaría relacionado con el crimen del diplomático español Carmelo Soria.

Además, existe una causa de 2017 en la que el magistrado Carroza solicitó su extradición por el caso “Episodio Pisagua: Manuel Sanhueza Mellado”, también como autor del delito de homicidio.