Armendáriz comienza su cuenta regresiva y parte la carrera por su sucesor al mando de la poderosa Fiscalía Centro Norte

Hace aproximadamente tres semanas el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz invitó a los fiscales jefes de su jurisdicción y algunos administrativos a una comida en su casa. Fue una especie de cena de fin de año para compartir y cerrar meses de arduo trabajo. Algo informal.

Ahí, cuentan fuentes que estuvieron presentes, uno de los profesionales preguntó abiertamente quién estaba interesado en postularse para suceder al fiscal y así encabezar la repartición.

La carrera por la sucesión de la titularidad de dicha Fiscalía regional está ad portas de iniciarse formalmente, pues la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público indica que la Corte de Apelaciones respectiva, en este caso la de Santiago y de San Miguel, deberán llamar a concurso 90 días antes de que culmine el periodo del actual fiscal.

De acuerdo con los plazos estipulados para este proceso, Armendáriz culminará su gestión el próximo 9 de abril, por lo que el periodo para que los tribunales de alzada de la Región Metropolitana hagan la convocatoria se iniciará este sábado 10 de enero .

Lo anterior, luego de que el pasado viernes 26 de diciembre el fiscal nacional, Ángel Valencia, remitiera oficio a ambas cortes informando sobre el próximo término del periodo del persecutor.

Pero aunque esa fecha clave está prácticamente a la vuelta de la esquina, funcionarios que se desempeñan en la Fiscalía Centro Norte insisten en que prácticamente la mayoría evita pronunciarse al respecto. Según aseguran fuentes consultadas por este medio, es como si se tratara de un tema tabú, aunque otros hablan de que habría mucho secretismo al respecto.

De hecho, en medio de la comida en la casa de Armendáriz, los presentes optaron por guardar silencio y no se ahondó en el tema. Esto, pese a que hay nombres de eventuales postulantes que llevan semanas resonando en los pasillos del Ministerio Público.

Esquirlas de caso Audio

Más allá de los nombres en particular, en el Ministerio Público reconocen que se mira con particular atención este nombramiento, porque es uno de los más relevantes que se produce tras el terremoto judicial que trajo aparejado el denominado caso Audio, que evidenció redes de contactos irregulares y eventual tráfico de influencias en nombramientos.

En la Fiscalía Nacional no se olvidan que la institución ha sido blanco de cuestionamientos asociados a dicha causa, pues el abogado y hermano del principal protagonista del mismo, Juan Pablo Hermosilla, fue claro en sostener que había una larga lista de fiscales que le pedían favores al penalista Luis Hermosilla.

Hasta el propio fiscal nacional debió explicar los contactos que mantuvo con el otrora reputado abogado. Y lo mismo tuvieron que hacer la fiscal regional Oriente Lorena Parra y el exfiscal regional de Aysén Carlos Palma, quien incluso fue removido del cargo y formalizado por haber entregado información reservada a Hermosilla en una causa por narcotráfico.

Por lo mismo, dicen en el Ministerio Público, hoy más que nunca los procesos que se realicen deben realizarse con transparencia y pasar cualquier tipo de prueba de blancura.

Es por ello, comentan fuentes de la Fiscalía, es que varios miran con distancia una idea que ha surgido entre abogados y algunos fiscales de la Fiscalía Centro Norte. La idea que se ha puesto sobre la mesa de manera informal es conseguir que la terna que deben conformar las cortes esté únicamente integrada por funcionarios de la misma repartición Centro Norte.

Sin embargo, dicha idea ha encontrado detractores. El objetivo de copar la terna apuntaría a mantener la independencia que hoy tiene la Centro Norte y que la administración de Armendáriz tengo un continuador de sus mismas filas.

Los primeros interados

Aunque en la Fiscalía Centro Norte se ha evitado el tema de la sucesión, han habido gestos que ya comenzaron a marcar el inicio del fin del periodo de Armendáriz. Uno de ellos fue que el último consejo ordinario de fiscales regionales de 2025 se realizó justamente en las dependencias que hoy dirige el persecutor.

En el boca a boca al interior del Ministerio Público hay nombres que se han instalado como eventuales interesados para postularse. Como pudo conocer este medio, en ese listado asomaría como puntero el fiscal jefe de la Fiscalía Local Santiago Centro, Francisco Jacir. Él durante el último año ha sido quien ha trabajado codo a codo con el fiscal Armendáriz en la indagación contra Manuel Monsalve, y también ha liderado la investigación contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.

Asimismo, aparecen entre los posibles candidatos el actual jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos; el fiscal José Morales, titular de la Fiscalía Santiago Norte; y el fiscal Marcelo Cabrera, jefe de la Fiscalía Santiago Poniente. A ellos su suma también la fiscal jefa de flagrancia de la Centro Norte, Macarena Cañas, quien también está disponible para postular.