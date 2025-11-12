OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Arrestan en España a chilena acusada de pertenecer a red de lavado de dinero del Tren de Aragua

    De acuerdo con lo informado por la Policía Nacional de España, la acusada recibía el dinero en cuentas bancarias y posteriormente lo transfería a empresas fachadas controladas por el Tren de Aragua

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Captura de pantalla de video difundido por la Policía Nacional de España.

    Una mujer chilena, que era buscada en nuestro país por su presunta participación en la asociación criminal Tren de Aragua, fue detenida el pasado viernes en España.

    Según reportó Euronews, la mujer fue capturada en la localidad de Molina de Segura, en la ciudad de Murcia, al sureste de España gracias a la colaboración entre la policía española y la chilena. Mediante un comunicado, la Policía Nacional de España informó este miércoles que la mujer se dedicaría al lavado de los activos provenientes de las actividades delictivas de la megabanda de origen venezolano.

    Para lograr su cometido, según la policía española, recibía el dinero en cuentas bancarias y con posterioridad lo transfería a empresas fachadas controladas por el Tren de Aragua. Se calcula que las transferencias superarían los 129 mil millones de pesos chilenos (unos 138 millones de dólares).

    La detenida, de quien no se ha revelado su identidad, había huido del país luego del operativo que realizó la Policía de Investigaciones a fines de junio, que dejó como resultado la captura de 52 presuntos integrantes de una red de lavados activos del Tren de Aragua.

    De acuerdo con lo informado por la Policía de Investigaciones y la Fiscalía en ese entonces, las detenciones tuvieron lugar en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins y Biobío. Respecto de su forma de operar, ésta consistía en la utilización de sociedades falsas, criptomonedas, entre otras herramientas, para lavar el dinero que obtenían del sicariato, secuestros, trata de personas, narcotráfico y extorsión. Con posterioridad, este dinero ilícito salía de Chile mediante criptomonedas a otros países de la región, entre ellos, Venezuela, Colombia, Argentina, Estados Unidos, México, Paraguay e incluso a Europa, precisamente en España.

