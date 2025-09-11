Artés afirma que Piñera “ofreció visas de responsabilidad democrática” a migrantes: Verdadero ✅

La noche de este miércoles, el candidato presidencial independiente, Eduardo Artés, afirmó en medio del debate que el expresidente Sebastián Piñera “entregó visas de responsabilidad democrática”.

El equipo de Fact Checking de La Tercera revisó los antecedentes oficiales y comprobó que la afirmación es verdadera.

Según el oficio circular Nº 96 de abril 2018 se instruyó otorgar un Visado de Responsabilidad Democrática a los ciudadanos venezolanos que lo solicitaran, “con el objeto de permitir el ingreso ordenado en calidad de residentes regulares, disminuir la irregularidad de este grupo migrante y fomentar su integración en la sociedad chilena”.

El visado comenzó a regir el 16 de abril de 2018 y fue publicado oficialmente en el Diario Oficial el 22 de junio de 2019, bajo la firma del entonces presidente Sebastián Piñera.

Al primer año de implementación de la medida, un informe elaborado por Policía de Investigaciones (PDI), indicó que 11.181 ciudadanos venezolanos habían obtenido la Visa de Responsabilidad Democrática.