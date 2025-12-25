Asesinan a hombre de 25 años en San Javier: Fiscalía investiga posible conflicto entre bandas rivales

Un hombre de 25 años falleció la madrugada de este jueves en San Javier, Región del Maule. Habría sido apuñalado en su cuello por un desconocido.

En el lugar de los hechos estaría realizando labores de investigación la Fiscalía ECOH, además de equipos de la Policía de Investigaciones (PDI) y de Carabineros.

Según lo informado por el subprefecto Domingo Muñoz, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) el ataque se habría desarrollado en el sector de Bobadilla.

Equipo ECOH de la @FiscaliaMaule se constituye en #SanJavier sector Bobadilla donde una persona de 25 años es apuñalada en el cuello perdiendo la vida.

El hecho estaría relacionado a rencillas entre bandas rivales

“Los hechos son materia de investigación, están en desarrollo distintas diligencias investigativas, siendo informada directamente al Ministerio Público para la continuidad del proceso investigativo”, informó Muñoz.

Desde el Ministerio Público señalaron que el hecho estaría vinculado a rencillas entre bandas rivales.