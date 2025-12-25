PDI detiene a hombre por homicidio frustrado con arma de fuego en Viña del Mar

Detectives de la Brigada de Homicidios Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a un hombre de 39 años por su presunta responsabilidad en un homicidio frustrado con arma de fuego, ocurrido en octubre pasado en el sector El Salto, comuna de Viña del Mar.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la PDI, el hecho se registró el 19 de octubre, cuando un hombre chileno de 44 años sostuvo una discusión con un vecino en la vía pública. Horas más tarde, el imputado habría regresado al lugar portando un arma de fuego, efectuando diversos disparos a corta distancia antes de huir del sector.

La víctima resultó gravemente herida por impactos balísticos y fue trasladada hasta el Hospital Gustavo Fricke, donde permaneció estable dentro de la gravedad de sus lesiones.

A raíz del ataque, detectives de la Brigada de Homicidios Valparaíso, en coordinación con el Ministerio Público, desarrollaron diversas diligencias investigativas, entre ellas análisis criminal, levantamiento de evidencia balística y empadronamiento de testigos, lo que permitió identificar al presunto autor del hecho.

El imputado fue detenido en la vía pública, específicamente en el sector del Camino Internacional, correspondiendo a un hombre chileno con antecedentes policiales, quien fue puesto a disposición del tribunal competente para su control de detención y posterior formalización.

Al respecto, el subprefecto Cristóbal Fernández, de la Brigada de Homicidios Valparaíso, señaló que la detención se concretó “tras realizar diversas diligencias investigativas en coordinación con el Ministerio Público, logrando establecer la participación del imputado como autor material del delito ocurrido en octubre en el sector El Salto, en Viña del Mar”.