Asociación Nacional de la Prensa advierte ilegalidad en decisión del Servel que paralizó proceso de notificación de vocales

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) manifestó su “profunda preocupación” ante la decisión del Servicio Electoral (Servel) de paralizar, por segunda vez, el proceso de notificación de vocales de mesa para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias a través de cartas certificadas y publicaciones en diarios , el cual se encontraba en plena ejecución, y a tan solo 48 horas de que debe terminar este proceso.

La entidad gremial que reúne a los diarios y periódicos de Chile sostiene en una declaración que “se trata de una instrucción ilegal, que atenta gravemente contra el principio de juridicidad, la certeza jurídica y el principio de publicidad de los actos electorales y, en general, de un proceso electoral que debe ser transparente desde su inicio”.

Luego añade que el proceso de notificación se inició válidamente bajo el amparo de la ley vigente en ese momento (Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios N° 18.700). Agrega que “la posterior entrada en vigencia de una nueva ley (N° 21.779, promulgada este jueves), que introduce notificaciones digitales, no otorga al Servel la facultad constitucional ni legal para interrumpir o paralizar un acto administrativo ya iniciado”.

La ANP sostiene que el Servel no cuenta con atribuciones para invalidar un procedimiento que él mismo inició conforme a la ley . “Al hacerlo, actúa fuera de su competencia, contraviniendo los artículos 6 y 7 de la Constitución”, señala.

“La mencionada decisión desconoce las acciones de las juntas electorales y limita severamente a miles de ciudadanos, especialmente adultos mayores o personas en zonas rurales, que no tienen acceso a medios digitales y que dependen de la prensa o la carta certificada para informarse de su deber cívico”.

La Asociación Nacional de la Prensa hace ver que “ ante la ausencia de una norma transitoria en la nueva ley, la única solución que respete la legalidad es que el Servel no interfiera en el proceso de notificación ya iniciado conforme a la ley antigua y que, en paralelo, lo complemente con las nuevas notificaciones digitales”.

Por lo mismo, solicita al Servel que “revierta su instrucción, permitiendo el desarrollo del proceso en estricto apego a la ley y a la Constitución, garantizando así la transparencia y el correcto desarrollo del proceso electoral”.