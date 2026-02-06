Autoridades promulgan Ley de Seguridad Municipal: “El rol de los municipios en materia de prevención es esencial”
El ministro Luis Cordero agradeció a “todos los miembros del Congreso, y particularmente de las comisiones de seguridad de la Cámara y del Senado".
Autoridades de gobierno junto a alcaldes encabezaron la ceremonia de promulgación de la Ley de Seguridad Municipal que busca fortalecer la labor de los municipios en torno a la materia.
En la instancia participaron los ministros de Interior, Álvaro Elizalde, y de Seguridad Pública, Luis Cordero, acompañados de los subsecretarios de esta última cartera: Rafael Collado y Carolina Leitao. Además, en representación de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) estaba presente la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.
El ministro Cordero agradeció a “todos los miembros del Congreso, y particularmente de las comisiones de seguridad de la Cámara y del Senado. Tramitar proyectos de ley que disponen de debates jurídicos en las comisiones de seguridad no es un aspecto fácil”.
Asimismo, dio una mención especial a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, destacando su rol en los acuerdos y recordando su carrera como alcaldesa de Peñalolén.
Respecto a la ley, Cordero enfatizó que “las realidades territoriales son distintas y ese problema no es solo a nivel regional, es que en una misma región, una común al lado de la otra, enfrenta situaciones que son disímiles”.
“Los municipios cumplen un rol esencial porque son una especie de miniestado. Hay un conjunto de prestaciones que pueden ver los alcaldes y alcaldesas que están acá presentes en términos transversales y que las autoridades nacionales pueden difícilmente capturar porque sus visiones son sectoriales”, explicó.
“Por eso, hablar de seguridad municipal en este contexto no es solo hablar de control policial y penal. Es esencial y ya lo han dicho quienes me han precedido en la palabra, que el rol de los municipios en materia de prevención es esencial y es que la prevención exige esfuerzo, tiempo, recursos y, sobre todo, tenacidad”, sentenció el ministro de Seguridad.
La Ley de Seguridad Municipal
La Ley de Seguridad Municipal fue aprobada a fines de 2025 y tiene como objetivo fortalecer el rol preventivo de los municipios, regulando a los inspectores de seguridad, permitiendo patrullajes mixtos con Carabineros y mejorando el equipamiento de protección para el personal, excluyendo el uso de armas de fuego.
Dentro de sus aspectos clave están:
- Facultades de inspectores: Se autorizan patrullajes preventivos (incluso sin Carabineros), apoyo en violencia intrafamiliar, fiscalización de alcoholes y tránsito.
- Coordinación: Establece convenios de colaboración obligatorios con Carabineros y el Ministerio Público.
- Equipamiento: Se faculta a los municipios a dotar a inspectores de elementos de protección como chalecos, bastones, gas pimienta y esposas.
- Financiamiento: Se contemplan más de $5.000 millones para municipios con menos recursos y apoyo vía Royalty Minero.
- Seguridad privada: Se traslada la supervigilancia de la seguridad privada (guardias) de Carabineros a la Subsecretaría de Prevención del Delito.
