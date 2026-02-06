Autoridades promulgan Ley de Seguridad Municipal: “El rol de los municipios en materia de prevención es esencial”

Autoridades de gobierno junto a alcaldes encabezaron la ceremonia de promulgación de la Ley de Seguridad Municipal que busca fortalecer la labor de los municipios en torno a la materia.

En la instancia participaron los ministros de Interior, Álvaro Elizalde, y de Seguridad Pública, Luis Cordero, acompañados de los subsecretarios de esta última cartera: Rafael Collado y Carolina Leitao. Además, en representación de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) estaba presente la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

El ministro Cordero agradeció a “todos los miembros del Congreso, y particularmente de las comisiones de seguridad de la Cámara y del Senado. Tramitar proyectos de ley que disponen de debates jurídicos en las comisiones de seguridad no es un aspecto fácil”.

Asimismo, dio una mención especial a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, destacando su rol en los acuerdos y recordando su carrera como alcaldesa de Peñalolén.

Respecto a la ley, Cordero enfatizó que “las realidades territoriales son distintas y ese problema no es solo a nivel regional, es que en una misma región, una común al lado de la otra, enfrenta situaciones que son disímiles”.

“ Los municipios cumplen un rol esencial porque son una especie de miniestado . Hay un conjunto de prestaciones que pueden ver los alcaldes y alcaldesas que están acá presentes en términos transversales y que las autoridades nacionales pueden difícilmente capturar porque sus visiones son sectoriales”, explicó.

“Por eso, hablar de seguridad municipal en este contexto no es solo hablar de control policial y penal. Es esencial y ya lo han dicho quienes me han precedido en la palabra, que el rol de los municipios en materia de prevención es esencial y es que la prevención exige esfuerzo, tiempo, recursos y, sobre todo, tenacidad”, sentenció el ministro de Seguridad.

La Ley de Seguridad Municipal

La Ley de Seguridad Municipal fue aprobada a fines de 2025 y tiene como objetivo fortalecer el rol preventivo de los municipios, regulando a los inspectores de seguridad, permitiendo patrullajes mixtos con Carabineros y mejorando el equipamiento de protección para el personal, excluyendo el uso de armas de fuego.

Dentro de sus aspectos clave están: