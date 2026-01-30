Avioneta cae en parcela contigua a aeródromo de Curacaví: piloto resultó lesionado

La tarde de este jueves una avioneta capotó en una parcela particular colindante con el aeródromo de Curacaví. De acuerdo a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se trataría de una aeronave Cessna 152 matrícula CC-LHG.

Como corroboró la DGAC en sus redes sociales, el avión liviano “se accidentó en el sector de Curacaví”, además de informar que su equipo de investigadores de Accidentes Aéreos se dirigía al lugar para indagar las causas del siniestro.

Poco minutos después del accidente, Bomberos de esta comuna al sur del Área Metropolitana acudieron rápidamente al lugar y trabajaron en el rescate del piloto, quien habría sufrido lesiones y ya fue trasladado a un centro de atención médica en una ambulancia del SAMU.

El incidente ocurrió en una parcela ubicada a la altura del kilómetro 45,3 de la Caletera Sur de la Ruta 68, en las inmediaciones del aeródromo local.