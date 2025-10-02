Balacera deja un fallecido en el ingreso al túnel San Cristóbal en Huechuraba

Una balacera registrada en el acceso del túnel San Cristóbal, en el sector de la Ciudad Empresarial de la comuna de Huechuraba, dejó una persona fallecida por impacto de bala.

De acuerdo con la información preliminar de Carabineros, el hecho ocurrió en la avenida Del Parque con Rinconada del sector comercial, en dirección a Providencia. Hasta ahí llegó personal policial, alertado a través de un llamado al 133, a eso de las 19 horas.

Al llegar al sitio, los efectivos encontraron dos vehículos. Una moto volcada, con un cargador de arma cerca, y un auto, en cuyo interior se encontró el cuerpo sin vida de un sujeto, en el asiento de copiloto.

Posteriormente, una segunda víctima concurrió hasta la Tenencia El Salto, para solicitar ayuda, la cual fue derivada hasta el Hospital San José.

Según el reporte de testigos, una gran cantidad de disparos que se escucharon en el lugar, hasta donde se trasladó Carabineros para iniciar las diligencias investigativas que permitan aclarar el incidente.

Registros audiovisuales compartidos en redes sociales, dan cuenta que era dos los ocupantes de una moto que huyeron luego de disparar.

La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros realiza las primeras diligencias, a la espera de lo que determine la Fiscalía ECOH.

Debido a lo anterior, se informó que hay “restricción de tránsito en Av. El Parque con La Rinconada, interior de Ciudad Empresarial, debido a procedimiento policial en desarrollo. Congestión en todo el perímetro”.