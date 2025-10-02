“No habrá autos ni camiones”: transporte público volverá a circular por Paseo Bandera con buses eléctricos

La Municipalidad de Santiago y el Ministerio de Transportes se encuentran elaborando un proyecto para que por Paseo Bandera vuelvan a circular vehículos de la flota pública.

El proceso de licitación inicia durante octubre y cuenta con un plazo aproximado de 140 días para las obras de construcción en el corredor peatonal.

El proyecto considera un tránsito exclusivo de buses Red, en su mayoría eléctricos, por una pista de 3,5 metros de ancho, con velocidad máxima de 30 km/h y trazado en zigzag en ciertos tramos.

Para esto, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) contempla una inversión de alrededor de $1.600 millones para modificaciones en la calzada, instalación de semáforos, ordenamiento del mobiliario urbano y habilitación de paraderos.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, destacó la importancia de rehabilitar esta arteria para mantener la conectividad cuando se suspende el paso en la Alameda por manifestaciones o eventos.

Respecto a los cambios en la vía, el jefe comunal explicó que “no vuelve a ser el Bandera que todos conocimos con autos y micros compitiendo. Este es un concepto moderno, como en Ámsterdam, donde el tranvía eléctrico circula por el medio de paseos peatonales. La mayoría de los buses serán eléctricos y de alta norma ambiental”.

Además, señaló que están incorporando medidas de seguridad para garantizar un entorno seguro para peatones y comerciantes.

Sobre el impacto de las obras en el eje peatonal, precisó que se “mantendrá el 90% del espacio para uso de peatones destinando solo 3,5 metros para locomoción colectiva de primer nivel. No habrá autos ni camiones en esta vía”.