Balance de Carabineros: incautaciones de drogas aumentaron un 62% y alcanzaron 60 toneladas durante 2025

Casi un año ha pasado desde que el viernes 10 de enero de 2025, el OS-7 de Carabineros concretó una de las mayores incautaciones de droga del año pasado. En la localidad de Lolol, Región de O’Higgins, la policía uniformada desbarató un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina.

A través de la “Operación Cristales del Pacífico”, Carabineros logró requisar 844,12 kilos de la droga sintética , la mayor incautación de este estupefaciente en el país. Junto con eso, también se detuvo a dos ciudadanos mexicanos y se pudo determinar que la droga provenía del puerto Manzanillo, en México, exactamente de un área dominada por el cartel Jalisco Nueva Generación.

Pero este golpe al tráfico de droga en el país fue sólo uno de los 20.246 procedimientos relacionados al comercio ilícito de estupefacientes que llevó a cabo la policía uniformada durante el año pasado, lo que representó un 19% más que en 2024 . Según cifras de Carabineros, el trabajo de la policía uniformada también le permitió la detención de 25.554 personas por diversos delitos de drogas, así como también la desarticulación de 215 organizaciones criminales, un 17% más que el año anterior.

Para el director de Control Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, el general Jaime Velasco, durante 2025 el número de incautaciones se aumentó de manera importante: “Y no solamente a las mismas drogas, sino que en la afectación que se le ha realizado al crimen organizado en materia de inmuebles, dineros y armas”.

El general relaciona estos resultados -entre otras cosas- con el trabajo colaborativo entre diferentes unidades de la policía uniformada, lo que le ha permitido elaborar “las mejores estrategias para llevar en el ámbito investigativo policial para que nos dé mejores resultados”.

Marihuana al alza

Según las cifras de Carabineros, durante el año recién pasado, se incautaron 60.863 kilos (60 toneladas) de “drogas de mayor consumo”, es decir, cocaína, pasta base y marihuana. Lo anterior representa un aumento respecto a 2024 del 62,2% en las tres drogas más comunes que son requisadas por la policía uniformada.

El general Velasco sostiene que el incremento se relaciona dada la cercanía con países productores, así como también por “la extensa frontera norte, los méritos económicos que entrega el consumo de las drogas, y también las capacidades rápidas de adaptarse de las agrupaciones organizadas, nacionales, criminales”.

El general Velasco destaca que “el fenómeno de las drogas hay que, más allá de las cifras, que son muy importantes respecto a las incautaciones y al desbaratamiento de las organizaciones criminales nacionales e internacionales, hay que entenderlas como un fenómeno criminal global. Y que ha tenido una mutación sumamente importante, no solamente en Chile, sino que en la región y en el mundo”. Ejemplo de aquello, dice, es que en el caso de Lolol, se ha podido determinar que la metanfetamina tenía como destino Oceanía.

De todas las drogas de mayor consumo, y al igual que años anteriores, la marihuana continúa siendo la con mayor número de incautaciones, con 53 mil kilos en 2025 , pero con un importante aumento del 72,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

A juicio del general de Carabineros, aquello también se relaciona porque “hemos visto un incremento respecto del consumo de marihuana a nivel local. Donde hay una gran demanda de consumo de algo, siempre habrá una gran oferta, y es por eso que esto tiene que ser visto desde una perspectiva, no solamente de la persecución penal, sino que tiene de salud, prevención, y otros elemento”.

Por lo mismo también existe alerta en la policía uniformada dado que durante el año pasado además se registró un aumento en las incautaciones de drogas sintéticas. Si bien aún la proporción es menor, durante 2025 igualmente se incautaron 846 kilos de metanfetaminas, 193 kilos de ketamina y 1.253 kilos unidades de 2CB , más conocida como “cocaína rosa”.

“Es una materia sumamente importante atendiendo el cambio del fenómeno de las drogas, principalmente a nivel internacional, aunque también en nuestro país, del alto consumo que están teniendo las drogas sintéticas”, sostiene Velasco.

Tras las huellas del patrimonio

El balance de Carabineros también demuestra cuánto se afectó el patrimonio de las organizaciones criminales. Según las estimaciones, el trabajo de la policía uniformada permitió incautar 921 vehículos, 437 armas de fuego y 30 inmuebles, lo que representa un 650% más que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2024.

Créditos: Carabineros de Chile

“Para hacer daño a la organización criminal, tenemos que tener una afectación patrimonial” , afirma el general Velasco, quien destaca que dicho trabajo se ha realizado junto con la PDI, el Ministerio Público, municipios e incluso policías extranjeras. “Todos siempre tenemos la misma necesidad y la misma conclusión, que hay que afectar el patrimonio“, destaca el uniformado.

En términos económicos, lo incautado durante 2025 se avalúa en un total de $ 13.305.444.359, un 30,3% más que en 2024. En específico, el mayor aumento (621,3%) se da en los inmuebles, mientras que los vehículos representan más de $ 9.600 millones.