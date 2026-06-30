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    Balance fin de semana largo: ocho personas fallecidas y más de 100 de detenidos

    Según informó Carabineros, se registraron un total 111 detenidos por el consumo de alcohol y 41 por el consumo de droga.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Santiago 3 de noviembre 2024 Este domingo 3 de noviembre, miles de vehiculos regresan a la Region Metropolitana, marcando el final del fin de semana largo Edwin Navarro/Aton Chile EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

    Durante la mañana de este martes, Carabineros realizó un balance dieron a conocer que ocho personas fallecieron durante el fin de semana largo.

    Según detalló el teniente coronel Carlos Cortés Olave, “no tuvimos grandes atochamientos y fue considerado casi un retorno de un fin de semana normal. Sin prejuicio del anterior, tenemos que lamentar 8 personas fallecidas durante este periodo, lo cual nos hace que tengamos que redoblar las fiscalizaciones y los controles de tránsito”.

    De acuerdo a lo que agregó, a lo largo del fin de semana Carabineros realizó de 58.808 controles y fiscalizaciones de tránsito en todo el país, los que arrojaron un total 111 detenidos por el consumo de alcohol y 41 por el consumo de droga.

    “Lamentablemente el consumo de droga se ha normalizado y es por esto que nosotros continuamos con el control y la fiscalización de conductores que lo hacen bajo sustancia psicotrópica”, añadió.

    Respecto a los fallecidos, según detalló el funcionario policial tres murieron por atropello, dos por colisión y dos por choque, y estos se registraron cinco en la Región Metropolitana, uno en Los Lagos, uno en Los Ríos y otro en Coquimbo.

    En cuanto a las infracciones, se registraron 3.288, siendo la principal causa la velocidad. “Registramos 2.453 infracciones, solamente en lo que a velocidad respecta, lo cual indica claramente de que esto es una circunstancia que nosotros tenemos que seguir controlando y fiscalizando”.

    Finalmente, además apuntó que se registraron tres conductores detenidos por velocidad temeraria, es decir, que excedieron sobre 60 kilómetros la velocidad máxima permitida. “Fueron detenidos y pasaron a disposición de la justicia siendo formalizados por este hecho”, mencionó.

    Tres conductores detenidos por velcidad temeraria, que excedieron por 60 kilómetros la velocidad máxima permitida.

    58.000 mil controles y fiscalizaciones de tránsito.

    Balance tras fin de semana largo:

    Más sobre:CarabinerosFin de semana LargoPolicial

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