Bancada RN solicita al director (i) del INBA aplicar “Aula Segura” y realizar denuncia penal tras grave ataque a profesor del recinto

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), expresó su absoluto rechazo y alarma frente a los graves incidentes ocurridos este martes en el Internado Nacional Barros Arana (INBA). En el hecho, un docente que se desempeña como jefe de seguridad del establecimiento fue rociado con combustible por desconocidos desde el interior del recinto.

Mediante un oficio enviado al rector interino, Gonzalo Saavedra, el grupo parlamentario, encabezado por Miguel Mellado, exigió la aplicación inmediata de las facultades contempladas en la Ley N° 21.128, conocida como “Aula Segura”. En particular, pidieron suspender de manera provisional a los estudiantes identificados, iniciar los procedimientos sancionatorios que correspondan y presentar una denuncia penal conforme al artículo 175 del Código Procesal Penal.

“No podemos permitir que la violencia se normalice en los establecimientos educacionales. Estos hechos no solo atentan contra la infraestructura y el orden escolar, sino que ponen en riesgo directo la vida e integridad física de funcionarios, estudiantes y terceros”, advirtió la diputada Marcia Raphael.

El documento también recuerda que este hecho se suma a una serie de ataques previos, destacando como el más grave la explosión registrada el 23 de octubre de 2024, que dejó 35 estudiantes heridos, varios en estado crítico. Asimismo, menciona los reiterados atentados incendiarios contra buses del sistema Red, funcionarios de Carabineros y transeúntes, todos iniciados desde el interior del liceo.

Por su parte, el diputado Hugo Rey enfatizó que la Ley Aula Segura otorga a los directores la atribución de suspender o expulsar a quienes cometan faltas gravísimas, como portar o utilizar artefactos incendiarios.