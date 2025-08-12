SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Profesor del INBA es rociado con bencina durante ataque con molotov y Santiago se querella

El hecho ocurrió la mañana de este lunes. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, explicó que apenas la semana pasada se había reunido con la comunidad educativa para definir las medidas que tomarán para enfrentar esta y otras situaciones de violencia.

Por 
Gabriela Mondaca
José Navarrete
 
Helen Mora
Andres Perez

Un grave episodio de violencia se registró la mañana de este lunes en el Internado Nacional Barros Arana (INBA). Cerca de las 10.30 horas, un grupo de cinco encapuchados irrumpió en el acceso principal del recinto y lanzó bombas molotov hacia el sector de ingreso. Durante la acción, uno de los sujetos arrojó bencina sobre las vestimentas del jefe de seguridad del liceo, un docente encargado de resguardar el acceso, que logró salir ileso gracias a la rápida reacción de otros funcionarios.

El hecho activó un amplio operativo policial. Por orden del Ministerio Público, personal especializado del OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros realizó pericias y levantamiento de evidencias en el lugar. Incluso el tránsito se vio interrumpido desde calle Santo Domingo y Matucana debido al procedimiento, provocando congestión en las vías aledañas.

MARIO TELLEZ

Horas más tarde fue el propio municipio de Santiago el que informó que el afectado se encuentra en buenas condiciones y que ya declaró ante las autoridades. Asimismo, anunciaron una querella criminal contra quienes resulten responsables.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, repudió el ataque. “Es completamente inaceptable, nuevamente la violencia irracional. Quiero solidarizar con el profesor que ha sido rociado con bencina y con la comunidad escolar. Vamos a perseguir a los violentistas y hacer lo que sea necesario para hacerles difícil la labor”, dijo.

Apenas el viernes pasado el edil había sostenido una reunión con profesores, inspectores y asistentes de la educación del INBA para acordar medidas de seguridad. “Tenemos que proteger a quienes trabajan ahí y a los estudiantes que quieren avanzar. No vamos a dar por perdida la lucha”, afirmó.

La municipalidad trabaja en una mesa conjunta con la Subsecretaría de Educación, la Delegación Presidencial y la Dirección de Educación Pública para definir acciones frente a los hechos de violencia en establecimientos de la comuna.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

Desde el gobierno también reaccionaron. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, condenó lo ocurrido: "Esto es un hecho de máxima gravedad y no es la primera vez que tenemos que enterarnos del rociamiento de combustible sobre seres humanos".

Al respecto, aseguró que consultó sobre la denuncia al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y al de Seguridad, Luis Cordero: “Ambos me señalaron que esto está en investigación en este momento, están recabando todos los antecedentes del caso”, recalcó.

Dentro del Ministerio Público hay investigaciones orientadas a estos casos en específico, que tienen una complejidad mayor. Distinto es lo que se pueda estar haciendo en materia de mejoras en la convivencia escolar. Nosotros tenemos planes y programas, pero lo que tiene que ver con persecución de delitos específicos hay investigaciones que son mucho más complejas”, agregó.

El tema es que este hecho no es aislado. El episodio se suma a una preocupante serie de agresiones en liceos emblemáticos. Ejemplos hay varios. El 23 de mayo de 2024, el director del Liceo José Victorino Lastarria de Providencia fue rociado con bencina durante el Día del Estudiante, cuando intentaba impedir que salieran del recinto con bombas molotov. Los responsables fueron identificados y el establecimiento aplicó su reglamento interno, además de presentar una querella.

Antes, en 2018 una profesora del Instituto Nacional también fue atacada con combustible en el exterior del establecimiento, lo que generó una ola de repudio y debates sobre seguridad escolar.

Tensión en el INBA

El INBA atraviesa semanas de alta conflictividad interna. La tensión se ha hecho evidente y va al alza, con interrupciones permanentes de clases y salidas de encapuchados recurrentes.

Cabe recordar que la explosión de fines del año pasado que dejó a 35 alumnos heridos derivó en que la administración encabezada por Mario Desbordes le pidiera la renuncia a la rectora del recinto, María Alejandra Benavides. Ante esa salida el municipio designó a Gonzalo Saavedra como interino, decisión que molestó sobremanera a una parte de la comunidad, rechazo que se intensificó luego de que se filtrara un audio en el que la autoridad decía que el INBA “parece colegio diferencial, más del 60% son hueones con TEA, o sea, no tienes ninguna posibilidad de volver a tener excelencia académica en el corto plazo, ninguna”.

El arribo de Saavedra coincide con un semestre complejo: si cuando llegó su objetivo era disminuir los hechos de violencia, las cifras no lo acompañan. A los pocos días de asumir hubo una toma “sin petitorio”, según un registro de la Dirección de Educación Municipal y el 2 de mayo empezaron las salidas de encapuchados, las que han ido subiendo en intensidad y que, por ejemplo, el 13 de junio terminaron con una micro quemada.

El propio rector interino denunció en junio haber sido agredido por un grupo de encapuchados, quienes, aunque no le llegaron, le lanzaron piedras y bombas molotov apagadas en medio de desórdenes en el sector, incidente que también incluyó la quema de un bus del transporte público y agresiones a docentes.

MARIO TELLEZ
Más sobre:EducaciónINBAMunicipalidad de SantiagoMario DesbordesSantiago

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de DD.DD.

Dirección del Trabajo establece que polémico “certificado laboral” vulnera derecho a la no discriminación

Lista única del oficialismo se estanca y arriesga desmarque de los partidos chicos

CMF se defiende y responde a la banca que velan “por el desarrollo de todo el mercado, no solo (por) el de una industria en particular”

El Ipsa marca un nuevo récord impulsado por salto de SQM ante noticias de menor producción china de litio

Ingreso promedio laboral llegó a casi $900 mil, pero en los trabajadores con jornada completa supera por primera vez $1 millón

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

4.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

5.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de DD.DD.
Chile

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de DD.DD.

Lista única del oficialismo se estanca y arriesga desmarque de los partidos chicos

LatamGPT: la IA latinoamericana que se prepara desde Chile alimentada con más de mil millones de documentos

Dirección del Trabajo establece que polémico “certificado laboral” vulnera derecho a la no discriminación
Negocios

Dirección del Trabajo establece que polémico “certificado laboral” vulnera derecho a la no discriminación

CMF se defiende y responde a la banca que velan “por el desarrollo de todo el mercado, no solo (por) el de una industria en particular”

El Ipsa marca un nuevo récord impulsado por salto de SQM ante noticias de menor producción china de litio

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público
Tendencias

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

El remo y la esgrima le entregan al Team Chile nuevas medallas de oro en los Panamericanos Junior de Asunción
El Deportivo

El remo y la esgrima le entregan al Team Chile nuevas medallas de oro en los Panamericanos Junior de Asunción

La reacción de Juan Tagle en la UC tras la aprobación final del Claro Arena

Ahora sí: la UC recibe el visto bueno de la DOM e inaugurará el Claro Arena ante Unión Española

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”
Cultura y entretención

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”

¿Planes de nuevo disco? Bob Dylan pasó unos días en un estudio de grabación

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

Macron propone coalición internacional de la ONU para “estabilizar” Gaza y critica planes israelíes como una “guerra permanente”
Mundo

Macron propone coalición internacional de la ONU para “estabilizar” Gaza y critica planes israelíes como una “guerra permanente”

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Trump ordena despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y deja bajo control federal a la policía local

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos
Paula

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista