Desbordes condena ataque incendiario en el INBA y advierte: “Vamos a perseguir a los violentistas”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, salió a condenar el ataque incendiario que se registró esta mañana en el Internado Nacional Barros Arana (INBA).

A eso de las 10.30 horas, un grupo de cinco encapuchados lanzó bombas molotov en la zona de ingreso al establecimiento y luego salió a la calle. Junto a ello, uno de los sujetos encapuchados arrojó bencina sobre la ropa del docente encargado de seguridad del liceo.

Al respecto, el jefe comunal emitió una declaración en la que solidarizó con el profesor afectado, y condenó el ataque.

“Lo que acaba de ocurrir en el INBA es completamente inaceptable, nuevamente la violencia irracional”, comenzó reprochando el alcalde.

Luego, continuó: “Quiero solidarizar con el profesor que ha sido rociado con bencina y con la comunidad escolar”.

“Este viernes recién pasado, en la tarde me reuní en el INBA con profesores, inspectores, asistentes de la educación y acordamos entre todos que íbamos a tomar medidas para enfrentar esta situación. Tenemos que proteger a la comunidad que quiere estudiar. Tenemos que proteger a quienes trabajan ahí, que no están dispuestos a dar por perdida la lucha y que quieren seguir educando a miles de jóvenes que quieren avanzar”, añadió.

“Vamos a perseguir a los violentistas y vamos a hacer lo que sea necesario para hacerles difícil la labor” , advirtió.

En esa línea, sostuvo: “Estamos en una mesa de trabajo con la subsecretaria de Educación y con el delegado presidencial, más el director la Dirección de Educación Pública, porque tenemos que tomar medidas urgentes en todos los establecimientos donde se están produciendo estos hechos de violencia para empezar a enfrentarlos y ojalá eliminarlos de raíz”.