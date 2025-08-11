Atacan con artefactos incendiarios el acceso al INBA y arrojan combustible contra jefe de seguridad

Un ataque con artefactos incendiarios se registró la mañana de este lunes en el acceso principal al Internado Nacional Barros Arana (INBA).

Durante los incidentes, un sujeto encapuchado arrojó bencina sobre las vestimentas del jefe de seguridad del establecimiento, sin que resultara lesionado.

El Ministerio Público dispuso la concurrencia de personal especializado del OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros para el desarrollo de pericias y levantamiento de evidencias.

La plataforma Transporte Informa informó a eso del mediodía que se estableció el cierre de calle Santo Domingo desde Matucana, debido al procedimiento policial en el lugar.